V bolgarskem peklu drugi letošnji poraz Slovencev

Pomlajena slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v letošnji ligi narodov doživela drugi poraz. Še drugič v sezoni so jo premagali gostitelji turnirja, potem ko so bili na prvem v Riu de Janeiru boljši Brazilci, je na drugem turnirju morala priznati premoč Bolgarom. Ti so v Burgasu zmagali s 3:1 (-18, 23, 21, 22).

Veselje Slovenije po dobljenem prvem nizu. Foto: VolleyballWorld Pomlajena slovenska reprezentanca je v ligi narodov vknjižila drugi poraz. Še drugič v sezoni so jo premagali gostitelji turnirja. Potem ko so bili na prvem v Riu de Janeiru boljši Brazilci, je na drugem turnirju Slovenija morala priznati premoč Bolgarom. Ti so v Burgasu zmagali s 3:1. Slovenci niso pokazali igre s prejšnjih tekem, čeprav tudi tokrat niso igrali slabo. Pokopale so jih malenkosti in tudi nekaj nihanj.

Slovenski selektor Fabio Soli, ki na turnirju ne more računati na Tineta Urnauta in Žigo Šterna, je tudi tokrat začel z drugačno postavo kot na prvi tekmi v Burgasu proti Turkom. Tokrat je bil na podajalskem mestu Uroš Planinšič, na mestu korektorja pa Nik Mujanović. Začetna postava je z izjemo samega začetka, ko je zaostala z 2:6, delovala dobro, prvi niz gladko dobila, v drugem ves čas dihala za ovratnik tekmecu, a v končnici ni mogla zaustaviti razpoloženega Aleksandra Nikolova, za nameček pa je pri izidu 23:24 Mujanović poslal žogo v mrežo.

Bolgari so vsak niz bolje začeli in Slovenci v drugem, tretjem in četrtem niso našli priključka. Foto: VolleyballWorld

A to je dvignilo moralo domačim igralcem. Povsem so se razigrali, povedli z 12:3. Soli je bil prisiljen v menjave, zamenjal je sprejemalca, na igrišče sta stopila Klemen Šen in Luka Marovt, in tudi korektor Tonček Štern. Menjave so obrodile sadove, Slovenci so vzpostavili ravnotežje, nato pa z dobrimi servisi Saša Štalekarja in Šterna začeli loviti tekmece. Pred končnico so se povsem približali, prišli na dve točki zaostanka, imeli pa priložnosti, da pridejo še bližje. Zadnjo je imel Rok Možič, ki se je vrnil na igrišče, pri izidu 19:21 so njegovo akcijo Bolgari blokirali. S tem pa se še dodatno dvignili.

V četrtem nizu so Slovenci vodili 9:7 in 10:9, to pa je bilo tudi njihovo zadnjo vodstvo. Bolgari so po bloku Marovtu povedli s 13:11, nato pa prednost dveh, treh točk držali vse do konca.

Slovenija ima po šestih tekmah zdaj štiri zmage in dva poraza, v soboto jo ob 14.30 čaka obračun z olimpijski prvaki Francozi, v nedeljo ob 11. uri pa še z Japonsko.

