Slovenci se pripravljajo na zahteven konec tedna #video

Slovenska odbojkarska reprezentanca ima po sredini zmagi nad Turčijo danes dan tekmovalnega premora, v katerem bo pogledovala proti naslednji tekmi, ki jo čaka v petek ob 18.30 proti gostiteljem Bolgarom, ki so v sredo s 3:0 premagali Japonce. Se bosta pa v Burgasu ob 14. uri pomerili Francija in Japonska, s katerima bodo Slovenci igrali v soboto in nedeljo. Ekipa Fabia Solija bo tako v manj kot 48 urah odigrala tri tekme.

Drugi turnirji lige narodov so v polnem pogonu, neporaženih reprezentanc pa ni več, saj so Poljaki v sredo prvič izgubili. Po petih setih so jih strli svetovni prvaki Italijani. Obe reprezentanci sta pred začetkom današnjih bojev pri štirih zmagah, toliko sta jih zbrali le še Brazilija in Slovenija.

Slovenci, ki jih je pred odhodom v Burgas zdesetkala bolezen, tako da v Bolgarijo nista potovala Tine Urnaut in Žiga Štern, so v sredo prikazali najboljšo predstavo to sezono in s 3:0 odpravili Turke.

Rok Bračko po zmagi nad Turčijo (Video: Odbojkarska zveza Slovenije):

"Mislim, da smo dobro opravili svoje delo, sploh če pogledamo rezultat in zmago s 3:0. To je za nas zelo pomemben rezultat, še posebej če se želimo ozirati proti zaključnemu turnirju. Če pa analiziramo našo igro, je bila to ena najboljših predstav v letošnji ligi narodov. Zelo dobro smo se odzivali v težkih trenutkih, ko nam ni šlo vse po načrtih. Takrat nam je uspelo priti v svoj sistem igre in ga uporabiti, da smo zmagali. S tem sem zelo zadovoljen. A še moramo rasti. Večino tekme smo ostali v sistemu igre in zahvaljujoč temu zmagali. Naša raven in raven vseh preostalih ekip v ligi raste," je bil po videnem zadovoljen selektor Slovencev Fabio Soli.

Tri tekme v manj kot 48 urah

Njegovi varovanci imajo danes tekmovalni počitek, nato pa jih čaka izjemno naporen ritem, saj bodo v manj kot 48 urah odigrali tri obračune. Njihovi prvi tekmeci bodo gostitelji Bolgari, s katerimi se bodo srečali v petek ob 18.30.

Francozi bodo danes novo zmago iskali proti Japoncem. Foto: Volleyball World

V Burgasu bo pestro ob 14. uri, ko si bosta nasproti stali olimpijska prvakinja Francija in vselej neugodna Japonska, Turki se bodo popoldne zoperstavili Ukrajincem. Nizozemce čakajo Nemci, nekdanji selektor Gheorghe Cretu bo s Srbi v Beogradu lovil drugo zmago, njihov tekmec bodo Kubanci. V Kanadi se bodo Brazilci merili s Kitajci, Kanadčani pa z Američani.

Eden od treh turnirjev bodo Slovenci med 16. in 20. julijem gostili v Stožicah, zaključni turnir bo na Kitajskem.

Liga narodov, 26. junij Lestvica lige narodov