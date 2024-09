Podobno kot v lanski sezoni je tudi v letošnji v veljavi predtekmovalni del tekmovanja, v katerem nastopa 24 klubov, pred tem jih je bilo 32.

Glede na rang in klubsko tekmovanje, v katerem igrajo, so bili klubi razporejeni v štiri bobne, žreb pa je vsakemu namenil šest tekmecev v predtekmovanju. Vsak odigra šest tekem, nato pa najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. Tako v osmini finala kot četrtfinalu in polfinalu pari igrajo dve tekmi, medtem ko bo zmagovalca odločil en finalni obračun.

Geneve-Servette so lani prvič osvojili ligo prvakov. Foto: Reuters

Naslov brani Geneve-Servette

Med 24 so štirje švicarski klubi: branilec lovorike Geneve-Servette HC, ZSC Lions, HC Fribourg-Gotteron, Lausanne HC, trije švedski: Skellefteå AIK, Färjestad BK, Växjö Lakers, trije nemški: Eisbären Berlin, Fischtown Pinguins, Straubing Tigers, trije finski: Tappara, Ilves, Pelicans, trije češki: Ocelari Trinec, Dynamo Pardubice, Sparta Praha, dva avstrijska: Red Bull Salzburg, EC KAC, madžarski Fehervar AV19, britanski Sheffield Steelers, francoski Rouen, norveški Storhamar, danski SønderjyskE Ishockey in poljski Unia Oswiecim.

Nik Zupančič se je spomladi z Unia Oswiecim takole veselil naslova poljskega prvaka, zdaj bo klub bodril še v ligi prvakov. Foto: Reuters

Več legionarjev in trener

V novi sezoni bomo na delu spremljali kar nekaj Slovencev. Člana Celovca sta Jan Muršak in Luka Gomboc, Andrej Hočevar pa je v koroškem kolektivu zadolžen za vratarje.

Pomemben člen madžarskega Fehervarja je slovenski reprezentančni napadalec Anže Kuralt, nemški podprvak Fischtown Pinguins pa si napad zadnja leta težko predstavlja brez slovenske trojice Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič.

Prvič bo v ligi prvakov nastopil poljski prvak Unia Oswiecim, ki ga kot trener vodi Nik Zupančič.

Predtekmovanje do sredine oktobra, zmagovalec bo znan februarja

Predtekmovalni del se začenja v četrtek, končal pa se bo sredi oktobra.

Mesec dni pozneje se bodo začeli izločilni boji, finale pa bo 18. februarja prihodnje leto.