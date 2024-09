Potem ko je madžarski kolektiv iz Szekesfehervarja ligo prvakov odprl z visokim porazom pri Pardubicah (0:7), je v soboto gostoval še pri drugem češkem prvoligašu Sparti iz Prage. Slovenski reprezentant Anže Kuralt je bil na gostovanju pri češkemu polfinalistu zadnje sezone odlično razpoložen, zadel je dvakrat, obakrat je svojo ekipo popeljal v vodstvo (1:0, 2:1). A gostitelji - v zadnjo tretjino so vstopili z zaostankom gola - so v zadnjih 20 minutah kar štirikrat zatresli mrežo gostov in prišli do zmage s 5:2. Kuraltovi so izgubili še drugič zapored.

Nik Zupančič vodi poljskega prvaka Unia Oswiecim. Foto: Sportida Drugi poraz je zabeležil poljski prvak Unia Oswiecim, pri katerem vloga glavnega trenerja pripada Niku Zupančiču.

Poljsko moštvo je doma pričakovano priznalo premoč favoriziranemu nemškemu prvaku iz Berlina. Zupančičevi so ob koncu prve tretjine izenačili, a so gostje v drugem delu znova povedli, z dvema goloma v zadnji tretjini pa po uvodnem porazu prišli do prve zmage. Unia Oswiecim ostaja pri točki, ki jo je na gostovanju na Finskem odščipnil Ilvesu.

Žiga Jeglič, ki je v petek zadel za zmago Fischtown Penguins, s soigralci gosti Lozano. Foto: Guliverimage

Danes bosta na delu še dva kluba s slovenskim pridihom. Nemški podprvak Fischtown Pinguins (Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič) bo po uvodni zmagi nad zmagovalcem zadnje lige prvakov Geneve Servette - zmagoviti gol je prispeval Jeglič - gostil še en švicarski klub, in sicer Lozano.

Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) bo po zmagi pri Rouenu gostoval še na Švedskem, pri tamkajšnjem prvoligašu Farjestadu, Muršak zaradi poškodbe izpušča uvodni del sezone lige prvakov.

V predtekmovanju lige prvakov nastopa 24 klubov. Vsak odigra šest tekem, nato pa najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. Zmagovalec bo znan februarja prihodnje leto. Naslov brani švicarski Geneve Servette.

Hokejska liga prvakov, druge tekme:

Sobota, 7. september

Nedelja, 8. september

Lestvica

Preberite še: