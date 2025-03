Graški panterji in prvaki lahko na stežaj odprejo vrata polfinala

V ligi ICE so na sporedu tretje četrtfinalne tekme. Gradec Roka Tičarja v seriji na štiri zmage proti Linzu Kena Ograjenška in Luke Mavra vodi z 2:0 in bi si z današnjo zmago lahko priigral več zaključnih ploščkov za napredovanje v polfinale. Polfinalu se lahko v petek povsem približa tudi prvak Salzburg, ki se meri s Fehervarjem AV19 Anžeta Kuralta. Seriji med zmagovalci rednega dela Celovčani in Pustertalom ter Bolzanom in Beljakom sta izenačeni.