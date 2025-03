Nadaljuje se bitka za polfinale

V ligi ICE se nadaljuje četrtfinale, v katerem moštva igrajo na štiri zmage. Edina ekipa, ki ji je na prvih tekmah uspelo zmagati v gosteh, je bil Gradec Roka Tičarja. Graški panterji so na obračunu v Linzu zmagali z nevsakdanjim rezultatom za končnico, s kar 9:6. Četrtfinalno prednost so si priigrali še zmagovalec rednega dela Celovec (proti Pustertalu), aktualni prvak Salzburg (proti Fehervarju) in Bolzano (proti Beljaku).