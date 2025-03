Festival zadetkov v Linzu pripadel Tičarjevim, Celovčani zanesljivi

V hokejski ligi ICE se je začel najbolj razburljiv del sezone, končnica, v kateri drugo leto zapored ni slovenskega predstavnika HK Olimpija Ljubljana. Četrtfinale, v katerem igrajo na štiri zmage, so z zmago začeli Celovec, Salzburg, Gradec in Bolzano.

Celovčani, ki so redni del končali na prvem mestu, so si za četrtfinalnega tekmeca izbrali Olimpijinega krvnika Pustertal in na prvi tekmi upravičili vlogo favorita. Koroško moštvo, ki ne more računati na slovenska napadalca Jana Muršaka in Luko Gomboca (ta je bližje vrnitvi), je zmagalo s 4:0.

Najboljše moštvo rednega dela Celovec je začelo z najbolj prepričljivo zmago. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Pravo goleado so spremljali gledalci v Linzu, za katerega igrata Ken Ograjenšek in Luka Maver. Za polfinale se merijo z Gradcem Roka Tičarja. Na prvi tekmi je padlo kar 15 golov, s 6:9 so zmago odpeljali graški panterji. Tičar je zadel za vodstvo s 3:2.

Prvak Salzburg je za tekmeca izbral Fehervar AV19 Anžeta Kuralta in ga na uvodnem srečanju premagal tesno, s 3:2.

Bolzano se za polfinale meri z Beljakom, na prvi tekmi je slavil s 4:1.

Moštva v četrtfinalu igrajo na štiri zmage.

ICEHL, četrtfinale, prve tekme:

Nedelja, 2. marec

