Kuraltovi kot zadnji v končnico, izbral jih je zmagovalec rednega dela Celovec

V petek zvečer se je z zadnjo kvalifikacijsko tekmo za četrtfinale končal drugi del tekmovanja v regionalni hokejski ligi ICEHL. Kot zadnji so si končnico zagotovili hokejisti madžarskega Fehervarja po zmagi proti Dunajčanom s 3:2. Ljubljanska Olimpija je v kvalifikacijah izpadla proti Pustertalu in končala sezono v regionalni ligi.

Ljubljančani so se poslovili že po dveh tekmah, prvo doma so izgubili po podaljšku z 1:2, drugo na Južnem Tirolskem z 0:2. V drugem kvalifikacijskem dvoboju je bilo bolj tesno, odločala je tretja tekma, ki so jo za gol dobili Madžari.

Po končanih kvalifikacijah so najboljše tri ekipe rednega dela izbirale tekmeca. Celovški KAC, ki je končal na prvem mestu, si je za nasprotnike izbral Pustertal.

Prvak Salzburg je izbiral drugi in se odločil za Fehervar, kot tretji pa je imel možnost izbire Bolzano ter se odločil za beljaški VSV. V četrtem paru sta ostala četrti in peti po rednem delu Black Wings Linz in Graz99ers.

Četrtfinale se bo začel v nedeljo, ekipe igrajo na štiri zmage. Naslednji termini so še 4., 7. in 9. marec, če pa zmagovalci še ne bodo znani, bodo igrali še 11., 14. in 16. marca.

Ljubljančani bodo po koncu sezone v ligi ICEHL zdaj igrali le še finale slovenskega državnega prvenstva, ki pa bo na vrsti šele po koncu nastopov finalnega tekmeca Sija Acronija Jesenic v alpski ligi. Železarji so se uvrstili v končnico drugega najmočnejšega regionalnega tekmovanja, ki se bo začela naslednji teden.