Igralke vrhunske ameriške ženske profesionalne košarkarske lige WNBA so pozvale k izboljšanju varnosti na košarkarskih igriščih in dvoranah, potem ko so bili prisiljeni dve tekmi v štirih dneh prekiniti zaradi metanja spolnih igrač na parket, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Petkov obračun med košarkaricami ekip Golden State Valkyries in Chicago Sky so v tretji četrtini za kratek čas prekinili, saj so bili sodniki prisiljeni odstraniti neonsko zeleno spolno igračo, ki so jo opazili v bližini koša.

To je bila že druga tekma Valkyries, ki so jo ta teden prekinili zaradi istega razloga. V torek so tekmo Valkyries proti Atlanta Dream prekinili v zadnji minuti, potem ko je na parket priletela spolna igračka.

"To je zelo nespoštljivo, res ne razumem bistva tega," je po zadnjem incidentu v petek dejala Elizabeth Williams iz ekipe Sky iz Chicaga. "To je res nezrelo. Kdorkoli to počne, mora odrasti," je dodala Williams.

Elizabeth Williams on the “Mean Green” being thrown on the floor at WNBA games. pic.twitter.com/NfhPJj9X2n — C. C.,Esq. (@ItsCwaysWorld) August 2, 2025

Isabelle Harrison iz New York Liberty je po petkovem incidentu na X pozvala k izboljšanju varnosti.

"Varnost arene?! Halo??! Prosim, potrudite se bolje. To ni smešno. Nikoli ni bilo smešno. Metanje česarkoli na igrišče je tako zelo nevarno," je zapisala na X.