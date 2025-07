Iz kluba WNBA, v katerem je Sue Bird preživela celotno kariero, od prve izbire na naboru leta 2002 do upokojitve leta 2022, so sporočili, da bodo kip odkrili v nedeljo, 17. avgusta.

"Njena zapuščina se nanaša le na njene uspehe v prvenstvu, je sestavni del identitete Seattla," je dejala Alisha Valavanis, izvršna direktorica kolektiva iz Seattla. Ta bo postal prvi onkraj luže, ki bo igralko počastil s kipom, kar je običajna praksa med zvezdniki v moški ligi NBA.

Sue Bird, zdaj stara 44 let, je z reprezentanco petkrat posegla po Olimpu. Z Američankami je zlate kolajne osvojila na OI v letih 2004, 2008, 2012, 2016 in 2021. Ponaša se tudi s štirimi naslovi svetovne prvakinje (2002, 2010, 2014 in 2018), prav tako je bila kar dvanajstkrat izbrana na tekme zvezd All-Star lige WNBA, kjer ima tudi štiri naslove (2004, 2010, 2018 in 2020) z ekipo Seattle Storm.

Poročena je z drugo legendo ameriškega ženskega športa, nekdanjo nogometašico Megan Rapinoe.

Sue Bird in še ena legenda severnoameriške košarke Larry Bird nista v sorodu, čeprav imata isti priimek. Sue Bird se je sicer šalila, da je v mlajših letih ljudem govorila, da je Larryjeva nečakinja.

