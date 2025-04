192 centimetrov visoka košarkarica je svojo pot začela v Konjicah, od koder je sledila selitev v Francijo, na akademijo Tonyja Parkerja, zatem pa jo je v svoje vrste zvabil evroligaški klub Familia Schio, s katerim se je nadobudna slovenska košarkarica povzpela na tretje mesto evrolige. Pred začetkom letošnje sezone je okrepila vrste francoskega kluba Tarbes Gespe Bigorre. Leta 2023 je ob zlati medalji postala še MVP Eurobasketa do 18 let, izjemno hitro pa je postala tudi ena izmed nosilk igre članske izbrane vrste.

Sivka se je po izboru ganjeno zahvalila očetu Boštjanu Sivki, nekdanjemu košarkarju, ki jo je navdušil za košarko. "Vedno je bil moj vzornik. Igrati zaradi njega in z njim danes deliti ta trenutek – to mi pomeni ogromno," je dejala Sivka. Mlada slovenska košarkarica je prek družbenih omrežij sporočila, da je pripravljena na vetrovno mesto. "Pozdravljeni, navijači Skya! Smo tu v New Yorku, izbrala me je vaša ekipa in zelo sem vznemirjena, da se vam pridružim. Komaj čakam!"

"Navdušeni smo, da smo pridobili igralko, ki je ne le tehnično izjemna, temveč tudi že leta igra na profesionalni ravni," pa je o izboru Sivke za klubsko spletno stran dejal direktor ekipe Chicago Sky Jeff Pagliocca. Chicago Sky, ki je leta 2021 postal prvak lige WNBA, skupaj s Sivko vstopa v 20. sezono v ligi WNBA pod vodstvom novega glavnega trenerja Tylerja Marsha.

23-letna Paige Bueckers je bila prvi izbor na naboru, zanjo se je odločil Dallas.

Preberite še: