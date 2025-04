Luka Dončić si je pretekli četrtek po gostovanju v Dallasu, ko je kot član Los Angeles Lakers prvič zaigral v American Airlines Centru proti nekdanjemu klubu in se razveselil zmage, po čustveni tekmi vzel tudi čas za svoje oboževalce iz Dallasa, ki ga še vedno obožujejo, čeprav igra za drugo ekipo. To potrjuje tudi zgornji posnetek, ki je po ogledu zagotovo ganil vse pristaše teksaškega kluba.

Luka Dončić se je pretekli teden prvič kot član Los Angeles Lakers vrnil v svoj nekdanji klub, ki mu je dom nudil dobrih šest let in pol. Po čustveni tekmi, na kateri je njegova ekipa slavila zmago s 112:97, sam pa je nekdanjemu klubu "nasul" 45 točk ter jim dodal še osem skokov in šest asistenc, se je Dončić po tekmi v svojem ekstravagantnem vozilu ustavil tudi pri navijačih in privržencih kluba Dallas Mavericks in se jim podpisal na navijaške rekvizite.

S svojim vozilom se je Luka v spremstvu svojega očeta Saše Dončića ustavil sredi ulice, kjer so ga z napisi, kot je: "Luka, pozdravljen doma", in pozdravi: "Luka, za vedno" pričakali navijači, ki do svojega nekdanjega igralca še vedno gojijo globoko spoštovanje in se še niso povsem sprijaznili z dejstvom, da je Dončić že dobra dva meseca član Jezernikov. Dončića so oboževalci in navijači pričakali v sproščenem vzdušju, ta pa jim je, kot je to še bolj v navadi pri nogometnih zvezdnikih, njihove navijaške rekvizite po izhodu iz dvorane podpisal kar iz avtomobila.

"Luka je nazaj," je eden izmed navijačev naslovil videoposnetek, ki se je zelo hitro razširil po družbenih omrežjih in je zagotovo kateremu izmed navijačev Dallas Mavericks na oko prinesel tudi kakšno solzo nostalgije. Luka Dončić je s to gesto še enkrat pokazal, kako težko mu je bilo zapustiti Dallas, kjer je nameraval ostati vso svojo kariero.

Na čustveni četrtkovi tekmi je Dončić sicer zrežiral sanjsko predstavo, pred tekmo pa je njegov nekdanji klub zavrtel videoposnetek s poudarki Dončićeve kariere v Dallasu, Luka pa ob njegovem ogledu ni skrival čustev. "Pošteno povedano – vsi so videli, kako sem se odzval ob videu," je po tekmi s tresočim glasom dejal Dončić: "Solze so prišle v oči. V Dallas sem prišel kot mlad fant, star 18 let. Počutil sem se kot doma. Veliko lepih spominov je bilo."

