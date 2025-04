Dan po tem, ko se je v Dallasu zapeljal na čustvenem vrtiljaku in svojemu nekdanjemu klubu Dallas Mavericks nasul 45 točk, je bil Luka Dončić še vedno v Severnem Teksasu.

Superzvezdnik Lakersov je med drugim v Dick's Sporting Goods promoviral Jordan Luka 4 "Space Navigator", ob tem pa odgovarjal na vprašanja, se srečal z lokalnimi mladinskimi košarkarskimi ekipami in mladim upom delil nasvete.

After defeating the Mavs in Thursday night’s game, the Lakers flew back home.



However, Luka Dončić did not.



Less than 24 hours after an emotionally draining, yet spectacular performance, Dončić stayed in Dallas to host local youth basketball players and fans at a Luka 4 sneaker… pic.twitter.com/c6puPvGKiQ — Luka Donkicks (@LukaDonkicks) April 11, 2025

"Videti so svetli, to je srečen čevelj. To veliko pove o meni," je komentiral živo zelen detajl na novih športnih copatih in nekatere kupce nato presenetil še kot blagajnik. Kako se je znašel, preverite v spodnjem videoposnetku.

🚨🚨MUST SEE🚨🚨



Luka Doncic works as a cashier at @DICKS in Dallas the day after dropping 45 points in a #Lakers win over his former #Mavericks team #LakeShow



Luka also signed autographs, gave the youth advice and promoted his new shoe.



More tonight on @SportsCentralLA pic.twitter.com/dTAZhGquqx — Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) April 10, 2025

LA Lakers so v sredo potrdili tudi neposreden preboj v končnico, do konca rednega dela pa jih čakata še dve tekmi. Prva ob 4.30 v soboto po slovenskem času, ko bodo gostili Houston Rockets.

Preberite še: