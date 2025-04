V noči na četrtek smo lahko v ligi NBA spremljali eno najbolj čustvenih tekem, potem ko je slovenski košarkar Luka Dončić prvič po prestopu k Lakersom igral v Dallasu. Bilo je čustveno, saj so Luko že pred tekmo oblile solze, nato pa se je Ljubljančan le zbral in prikazal izjemno predstavo. Dosegel je 45 točk, osem skokov in šest asistenc.

"To je enostavno Luka"

Nekateri navijači Dallasa vse do danes niso preboleli odhoda enega najboljših košarkarjev v ligi NBA, saj so na tekmi navijači Dallasa v en glas vzklikali: "Odpustite Nica!", direktorja Dallasa, ki je eden glavnih krivcev, da je Ljubljančan zapustil Teličke.

S tem pa se je že sprijaznil tudi Jason Kidd, ki je na začetku povedal, da je bil Luka spet izjemen. "Navijači so bili odlični, poklon je bil odličen, Luka je odličen. To je enostavno Luka. To sem že rekel, ko je bil z Mavsi. Je eden najboljših igralcev na svetu in to je nocoj spet pokazal."

Jason Kidd je dal jasno vedeti, da je Luka Dončić za Dallas zgodovina. Foto: Reuters

Ne bo se vrnil

Kidd se na novinarski konferenci ni mogel izogniti vprašanju, ali jim je kaj žal, da so Dončića izpustili iz svojega objema in ga poslali v Los Angeles. A ameriški trener je dejal, da je trenutno osredotočen le na igralce, ki jih ima v slačilnici.

"Imamo še dve tekmi, da stvari postavimo na pravo pot, preden igramo proti Sacramentu. To nas trenutno najbolj skrbi. Zavedamo se čustev in vse pozornosti, ki je bila usmerjena v to tekmo, vendar je zdaj to že za nami. Nič več ne moremo storiti. Luka se ne bo več vrnil kot Maverick, zdaj je pri Lakersih. Moramo iti naprej, in to je tisto, kar smo naredili," je dodal Kidd.

