Generalni direktor Dallasa Nico Harrison v očeh privržencev Luke Dončića velja za najbolj osovraženo osebo na svetu, kar so mu navijači teksaške zasedbe ob gostovanju Los Angeles Lakersov s slovenskim asom na čelu na sredini tekmi dali tudi glasno vedeti. S tribun so odmevali žvižgi in glasne besede: "Odpustite Nica."

Del tekme si je ogledal kar ob izhodu na hodnik, obdan z varnostniki. Foto: Reuters

Harrison je del obračuna pospremil ob hodniku v slačilnice v bližini varnostnikov:

Takole je nekdanji lastnik franšize Mark Cuban med vzklikanjem "Odpustite Nica" pokazal, kaj si misli:

This is the look of a man with immense regret. 🎥: @LakersEmpire pic.twitter.com/LuEqcqoyz4

Eden od transparentov, namenjenih Nicu Harrisonu:

Še glasneje so navijači dali vedeti, kaj si mislijo o Harrisonu, ob koncu obračuna, ki so ga Kalifornijci dobili s 112:97, čustveni Dončić pa je nekdanjemu moštvu nasul kar 45 točk.

Luka Dončić finishes with 45 points, 8 rebounds, 6 assists and 4 steals in his return to Dallas.



After he checks out for the final time, the crowd erupts into its loudest “Fire Nico” chant of the night as GM Nico Harrison watches from the tunnel.



Lakers win 112-97. pic.twitter.com/7qgWnYqTza