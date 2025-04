V Dallasu se obeta večer, poln čustev, nostalgije in vrtoglavih cen. Luka Dončić bo v noči na četrtek ob 1.30 po našem času znova stopil na parket American Airlines Centra, tokrat v dresu Los Angeles Lakers. Tribune bodo pokale po šivih. Ne le zaradi njegovega vrhunskega talenta, ampak zaradi zgodbe, ki je še vedno sveža in boleča za številne navijače Dallas Mavericks.

Prestop Luke Dončića v Los Angeles Lakers je v začetku februarja pretresel Dallas in košarkarski svet. Nihče si ni mislil, da bo slovenski košarkarski virtuoz, ki je bil prvo ime Mavericks, moral zapustiti klub, v katerem je nameraval igrati do konca kariere. Za klub, s katerim je začel popotovanje v ligi NBA in bil lani z njim celo v lanskem finalu ter izgubil bitko proti Boston Celtics.

Športni direktor Nico Harrison je s to potezo sprožil pravo navijaško vstajo – številni mu tega še danes ne odpustijo. Luka je bil obraz franšize, ljubljenec navijačev, zvezdnik, ki je mesto znova povezal z velikimi upi na šampionski prstan – leta 2011 so ga edinkrat osvojili na krilih Lukovega mentorja Dirka Nowitzkega. In zdaj se vrača – kot nasprotnik.

Jasno je, da bo v American Airlines Areni v noči na četrtek čustveno. Že čez dan lahko pričakujemo nove navijaške transparente in nova negodovanja navijačev ob pogledu na vodstvo kluba. Povsem drugače bo, ko bo v središče pozornosti stopil Luka. Zagotovo lahko pričakuje topel sprejem. Številni ga še vedno nosijo v srcu, kar nekaj otrok v Dallasu je po njem dobilo ime.

V dobrih šestih sezonah v dresu Mavericksov se je razvil v enega največjih zvezdnikov lige NBA – petkratni All-Star, petkratni član prve peterke All-NBA, najboljši po številu trojnih dvojčkov v zgodovini kluba. Njegov izjemni večer s 60 točkami, 21 skoki in desetimi asistencami proti New York Knicks decembra 2022 ostaja ena najbolj norih predstav v zgodovini lige. Prav tako 73 točk proti Atlanta Hawks ob zmagi s 148:143 27. januarja 2024.

Zakaj naj bi moral Luka sploh zapustiti Dallas? Nico Harrison je ob menjavi poudaril, da verjame v pomembnost obrambe pri osvajanju prvenstev. Menil je, da bo pridobitev Anthonyja Davisa, znanega po svojih obrambnih sposobnostih, izboljšala obrambno moč ekipe in povečala možnosti za naslov prvaka. Foto: Guliverimage Pri Dallasu so izrazili zaskrbljenost glede Dončićeve telesne pripravljenosti, predvsem njegove kondicije in prehranskih navad. Skrbelo jih je, da bi lahko ti dejavniki vplivali na njegovo dolgoročno zdravje in zmogljivost ter povečali tveganje za poškodbe. ​ Prihajajoča pogodba supermax: Dončić je bil upravičen do super maksimalne pogodbe v vrednosti 345 milijonov dolarjev (323 milijonov evrov). Harrison naj bi želel preprečiti morebitne zaplete pri pogajanjih in se izogniti situaciji, kjer bi Dončić lahko zavrnil podaljšanje in potencialno zapustil ekipo kot prosti igralec.

Nič koliko Dallasovih dresov s številko 77 so prodali. In ponoči lahko pričakujemo, da bo dvorana spet polna z dresi s številko 77, saj bodo želeli videti svojega ljubljenca na delu. Pa čeprav v dresu LA Lakers.

Ravno zaradi njegovega prihoda so cene vstopnic za ta težko pričakovani obračun poskočile v nebo. Po podatkih s spletnih strani za prodajo kart se najcenejše vstopnice gibljejo med 202 (185 evrov) in 225 ameriškimi dolarji (205 evrov), a to je šele začetek. Tisti, ki si želijo tekmo ogledati v razkošnem stilu, bodo lahko vstopnice dobili za neverjetnih 23 tisoč dolarjev (21 tisoč evrov).

Luka Dončić, ko je bil še v dresu Dallas Mavericks. Foto: Reuters

In ko bo Luka prvič znova stopil na parket, a v vijoličasto-zlati opravi, se bo s tribun razlegal mešan aplavz. Zahvala. Žalost. Jeza. Ljubezen. Vse to bo v zraku. Ker takšne zgodbe lahko napiše samo šport.

In kako kaže obema ekipama pred zaključkom rednega dela? Oboji morajo do konca rednega dela odigrati še tri tekme. Lakers imajo možnost, da v končnico vstopijo kot tretja ekipa v zahodni konferenci, medtem ko bo Dallas moral v dodatne kvalifikacije, v katerih ne bo imel prednosti domačega terena, saj bo lahko ligaški del sezone zaključil bodisi na devetem bodisi na desetem mestu.

Jasno je že, da bodo prvi tekmec v dodatnih kvalifikacijah Sacramento Kings, ki so trenutno deveti, ob morebitni zmagi pa bi moral Dallas za vstop v končnico premagati še poraženca iz dvoboja sedme in osme ekipe Zahoda.

A čeprav jim uspe pri njihovi nameri, jih nato v prvem krogu končnice čaka najtežja možna ovira, ki sliši na ime Oklahoma City Thunder – najboljša ekipa lige.

Medtem so Lakers na tretjem mestu z zmago več od kar štirih ekip. Sedmi Memphis Grizzlies, ki so trenutno na sedmem mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije, imajo prav tako le zmago zaostanka, zato bo do konca tega tedna, ko se zaključi redni del na divjem Zahodu zelo napeto.