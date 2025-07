Slovenske sedeče odbojkarice v polfinalu EP

Danes so izbranke selektorja Marka Pokleke prepričljivo slavile proti Franciji s 3:0 (11, 15, 16). Kapetanka Tija Vrhovnik je dosegla 14 točk, Klara Vrabič 13, 11 pa Suzana Ocepek.

"Za nami je četrta tekma na tem evropskem prvenstvu, dosegle smo četrto zmago. Ponosna sem na ekipo in vzdušje na tekmi. Pokazale smo, da smo iz pravega testa in da si zaslužimo mesto med štirimi najboljšimi ekipami. Še zdaleč pa to ni to, po kar smo prišle. Jutri nas čaka polfinale, verjetno kar proti Nizozemski, kjer bomo morale pokazati vse, kar znamo, in na igrišču pustiti srce," je po zmagi povedala Vrabič.

Za Slovenijo na Madžarskem igrajo Ocepek, Mira Jakin, Vrabič, Jana Ferjan, Senta Jeler, Barbara Kocmur, Vesna Pogačar, Vrhovnik, Valentyna Brik, Tanja Kodrič in Janja Bizjak.

Slovenija lovi 11. kolajno na evropskih prvenstvih članic.