Slovenske odbojkarice dosegle prvo zmago

Slovenske odbojkarice so igre začele s porazom proti svetovnim podprvakinjam iz Kanade z 0:3. Danes so bile njihove tekmice afriške prvakinje iz Ruande. Slovenke bi ob zmagi ohranile možnosti za preboj v polfinale, ob porazu pa bi si praktično zaprle vrata za boj za medalje.

V prvem nizu so Slovenke igrale precej bolje kot večino prvega dvoboja. Ruanda je bila na začetku še enakovredna, a po prvi večji prednosti (14:10) in potem pri 19:13 je Slovenija niz nato brez večjih težav pripeljala do zmage.

V drugem je sprva kazalo na odličen slovenski nastop po 7:1. A sledil je preobrat Ruande, ki je z delnim izidom 9:1 prišla do vodstva 18:14. Slovenke so se vrnile in se po nekaj asih Lene Gabršček in točkah Klare Vrabič spet prebile v vodstvo. Pri 23:21 so imele priložnost, da bi prišle do zaključne žoge, a so se takrat vrnile afriške igralke, izenačile na 23:23 in potem slavile s 25:23.

Slovenija je bila spet v pravi izvedbi v naslednjem nizu. Vodstva z 9:4 in 12:8 Slovenke tokrat niso zapravile, Ruanda se je nazadnje približala na 10:12. Sledil je nov nalet Slovenije, Gabršček, Vrabič in Tija Vrhovnik pa so poskrbele za trdno vodstvo z 20:12. Niz pa je Vrabič končala z odličnim serviranjem, saj je zadnje tri točke dosegla z asi.

Lena Gabršček Foto: Vid Ponikvar

Slovenke v četrtem nizu hitro ustavile nalet

Ruanda je sicer bolje začela četrti niz (3:0), a so Slovenke začetni nalet hitro ustavile. Imele so nekaj točk naskoka, po asu Suzane Ocepek pa že pet (17:12). A po znižanju na 15:17 je selektor Simon Božič zahteval minuto odmora. Majhno prednost so njegove igralke prinesle v končnico, toda po vodstvu z 22:18 je sledilo novo znižanje (20:22), tako da je selektor svoje igralke še enkrat poklical ob rob igrišča. Slovenija si je pri 24:20 priigrala prvo zaključno žogo, Ruanda je nato dve še ubranila, tretje pa ne več.

"Pričakovali smo tako trdo tekmo, nismo začeli tako, kot smo si želeli. V drugem nizu smo premagali sami sebe, psihološko se je potem kar težko dvigniti. A nam je na srečo uspelo, v tretjem nizu smo pokazali najboljšo igro doslej v Parizu. Ta zmaga, sploh v tej postavi, res veliko pomeni," je nastop ocenil selektor Božič.

"Če s porazom začneš tekmovanje, je vsako tekmo še težje. Dogovorili smo se nekaj stvari, ki smo se jih danes do neke mere držali, sem pa prepričan, da zmoremo igrati še bolje in da bomo to pokazali poti Braziliji," je dodal selektor.

"Super zmaga, super, da nam je uspelo prebiti led in premagati Ruando. Čestitke ekipi za borbo in stopnjujemo naprej. Kljub neoptimalni igri smo dobile tri nize, kar je ključno in glavno," je ocenila kapetanka Lena Gabršček.

"Večkrat se nam zgodi, da igramo preveč ležerno po dobljenem nizu. Rada bi rekla, da bomo izboljšale blok, ampak smo nizka ekipa in je težko blokirati višje igralke," je o slabem drugem nizu dejala Gabršček.

Dodala je, da so zmago v ekipi posvetili soigralki Valentini Brik, ki zaradi odločitve krovne mednarodne zveze o obvezni oceni stopnje poškodbe ne more igrati v Parizu, danes pa ima rojstni dan.

Tretja in zadnja tekma predtekmovanja čaka Slovenijo 2. septembra proti svetovnim prvakinjam Brazilkam. Te bodo danes zvečer v obračunu neporaženih ekip prvega kroga igrale s Kanado.

Iz obeh predtekmovalnih skupin (v drugi so Italija, Kitajska, ZDA in Francija) se bosta prva in druga ekipa uvrstili v polfinale, tretji bosta igrali za končno peto mesto, četrti pa za sedmo.