Dejan Fabčič začel s svojim najboljšim letošnjim izidom

Najboljši danes je bil domačin Guillaume Toucoullet, ki si je tako kot drugi Korejec Geonhwi Kwak priboril neposredno uvrstitev v osmino finala, s 652 krogi pa tudi dosegel paraolimpijski rekord. Preostalih 28 tekmovalcev pa se bo pomerilo že v prvi fazi izločilnega dela, 1/16 finala. Lokostrelci bodo tekmovanje nadaljevali prihodnji teden v sredo.

Fabčič je v dopoldanskem delu začel nekoliko zadržano, v prvih šestih serijah je zbral 300 krogov, v popoldanskem delu, ko so morali tekmovalci opraviti še šest serij, pa je dosežek popravil, s 315 krogi in skupno 615 - to je njegov letošnji najboljši izid - pa je bil 15.

"Vesel sem, super. Lepo, da mi je tole uspelo prav na igrah"

"Vesel sem, super. Lepo, da mi je tole uspelo prav na igrah. Na začetku ni bilo videti, da bo tako. Malo smo naštudirali veter, malo sem se jaz spravil v red in ustrelil, kot znam. Super," je nastop ocenil Fabčič in priznal, da je malo treme bilo: "Tudi če si rečeš, da je ne bo, pride. To so le igre, a v drugem delu sem dobil 315 in to je moj rezultat, sem zelo zadovoljen," je še dodal izkušeni paraolimpijec.

V popoldanskem in večernem delu bo na lokostrelskem prizorišču na slovitem območju Invalides v središču mesta nastopila še druga slovenska lokostrelka Živa Lavrinc, ki jo prav tako čakajo kvalifikacije za izločilni del.