67 dobitnikov kolajn šest mesecev pred OI v Parizu ni bilo testiranih

Čeprav v poročilu Ite ugotavljajo, da so storili korak naprej pri sistemu testiranj, se še vedno pojavljajo "določene vrzeli". Nenazadnje 10,3 odstotka športnikov v pol leta pred nastopom na olimpijskih igrah sploh ni bilo testiranih. Med njimi je tudi 67 dobitnikov kolajn, so sicer prvi poročali v oddaji Sportschau.

"Program testiranj ostaja neenoten," so zaključili pri Iti. Dodali so, da so priporočila na nekaterih področjih upoštevali, med drugim tudi izboljšave pri predvidljivosti in obsegu dopinških testov.

Pred igrami v Tokiu 2021 je netestiranih ostalo 15 odstotkov kasnejših olimpijcev. Število testov se je v pol leta pred tokratnimi igrami v Parizu v primerjavi s prejšnjimi na Japonskem povečalo za 45 odstotkov. Testi šest mesecev pred OI so po mnenju strokovnjakov še posebej koristni, dodaja dpa.

Državne protidopinške agencije so odgovorne za testiranje v času pred igrami

Državne protidopinške agencije so odgovorne za testiranje v času pred igrami in tu nastajajo največje razlike, piše nemška tiskovna agencija. Na Kitajskem ter v ZDA in Nemčiji testom ni bil podvržen zgolj po en športnik, medtem ko je na Novi Zelandiji teh kar 40 oziroma 21 odstotkov njihovih olimpijcev. Oceanska država je sicer z desetimi zlatimi kolajnami zabeležila najbolj uspešne poletne igre v svoji zgodovini.

Od največjih evropskih držav sta imeli najvišji delež netestiranih športnikov Velika Britanija in gostiteljica Francija s sedmimi oziroma šestimi odstotki.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Med rizičnimi športi plavanje

Med 14 rizičnimi športi je v ospredju plavanje. V tej panogi kar 18 odstotkov športnikov niso testirali v obdobju šestih mesecev pred OI. Nihče od nepreverjenih športnikov sicer v Parizu ni osvojil kolajne.

Od skupno 67 dobitnikov kolajn, ki jih niso testirali pred OI, jih 66 prihaja iz ekipnih športov oziroma iz disciplin, ki jih Ita ne šteje med tvegane glede dopinških prekrškov.

Na OI so skupno opravili skoraj 32.000 dopinških testov, pozitivnih pa je bilo pet športnikov oziroma športnic, dva v judu ter po eden v boksu, atletiki in plavalnih športih.

Nazadnje Ita ugotavlja, da imajo manjše države s svojimi protidopinškimi agencijami velike luknje v sistemu tudi zaradi naraščajočih stroškov.