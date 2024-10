IO OKS potrdil zaključno poročilo o OI v Parizu

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je potrdil zaključno poročilo o nastopu na olimpijskih igrah poleti v Parizu. Največ razprave je bilo o nastajajoči strategiji OKS za obdobje do leta 2033, da bi ohranili sedanje vrhunske mednarodne izide slovenskega športa.

Dobrodelni gala večer Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja, ki zbira sredstva za mlade športnike iz socialno šibkejših okolij, bo 8. novembra. Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo ob koncu dogodka predal vlogo ambasadorja fundacije naslednici ali nasledniku.

OKS je dal nekaj pripomb pristojnemu ministrstvu k letnemu programu športa za vzgojo otrok in mladine za naslednje leto v višini 3,6 milijona evrov, ker je nekaj pomembnih postavk v programih otrok manjših kot v minulem obdobju. Mnenje OKS in strokovnega sveta vlade za šport pri tej postavki je potrebno, ker je večina športa slabi dve leti pod ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, šolski pa je ostal pod ministrstvom za izobraževanje.

Ena od dveh pomembnih tem seje IO je bil nastop na OI. Devetdesetčlanska olimpijska reprezentanca slovenskih športnikov, rekordna doslej, je na OI v Parizu osvojila tri medalje. Zlati sta bili športna plezalka Janja Garnbret in judoistka Andreja Leški, srebrn pa kajtar Toni Vodišek.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Projekt v zelenih številkah

V rekordni tričlanski zasedbi športnih ekip so bili s četrtim mestom najboljši rokometaši. Medalje in druge visoke uvrstitve so se proslavljale v slovenski hiši v središču francoske prestolnice. Imela je pomemben delež pri vsestranski promociji države z več kot 60 tisoč obiskovalci v 17 dneh. Direktor marketinga OKS Matic Švab je dodal, da je projekt finančno "končal v zelenih številkah".

"Čaka nas tudi razmislek, kje bo slovenski športni dom"

Več predsednikov zvez je v nadaljevanju opozorilo, da je treba doseči tudi nekaj sistemskih sprememb, da bi zadržali sedanje uspehe v mednarodnem merilu, tako v izobraževalnem procesu otrok in mladih ter športnih strokovnjakov ter njihovem zaposlovanju. Iskanje rešitev, tudi v novi medresorski skupini za pomoč športu na vladni ravni, je podprl tudi predsednik OKS Franjo Bobinac.

"Čaka nas tudi razmislek, kje bo slovenski športni dom. Prihajajo gostje iz tujine in marsikdo vpraša, ste izjemen športni narod, kje pa imate predstavljeno svojo zgodovino. OKS ima steno v izobraževalnem središču z replikami osvojenih olimpijskih medalj in oris naše zgodovine. Res potrebujemo več prostora za pravi slovenski muzej športa," je napovedal Bobinac.

Predstavil je strategijo do leta 2033, ki bo predvidoma sprejeta sredi prihodnjega leta. Njen cilj je izboljšanje pogojev za delovanje športa. OKS naj bi postal dejanski nosilec in oblikovalec športnih politik, obenem pa ne bo tekmec športnih zvez, ampak njihov partner.

Predvideva tudi nadaljnje povečevanja sredstev za šport, njegovega pomena v gospodarstvu in politiki ter večje vključevanje v mednarodne organizacije.

V naslednjem letu ne bo olimpijskih iger, v OKS pa tečejo priprave na zimske igre 2026 v Italiji in na olimpijska festivala evropske mladine (Ofem) prihodnje leto v gruzijskem Bakurijaniju pozimi in poleti v makedonskem Skopju.

Marta Kos, ki kandidira za evropsko komisarko, se je umaknila iz komisij OKS za športno in gospodarsko diplomacijo ter za priznanja; IO OKS se je tokrat s tem seznanil.