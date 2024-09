Judo zveza Slovenije je danes v prostorih judo kluba Bežigrad pripravila sprejem za olimpijsko prvakinjo iz Pariza Andrejo Leški. Zlato judoistko je pričakala polna dvorana predvsem mladih navdušencev, bodočih judoistk in judoistov, ter vodstvo kluba in zveze.

Sedemindvajsetletna Leški je sredi poletja v francoski prestolnici v kategoriji do 63 kg postala olimpijska prvakinja. Četudi je kar nekaj tednov že minilo, pa članica Bežigrada še naprej dobiva čestitke. Sprejem so ji danes v Ljubljani pripravili tudi pri krovni slovenski zvezi. Del sprejema v Staničevi dvorani so bili ob najmlajših navijačih še najvišji člani bežigrajskega kluba in zveze ter njen trener Luka Kuralt, ki so se po vrsti zahvaljevali in poveličevali uspeh judoistke. Po ogledu najboljših Leškinih utrinkov z olimpijskih iger je vse prisotne nagovorila še judoistka sama.

"Najlepše je biti doma. Ta klub je moj dom že zadnjih 12 let, če sem prav izračunala. Vsa čast, da so se tako potrudili, me lepo počastili, da spet skupaj ugriznemo v ta naš sadež. Presrečna sem," pa je po sprejemu dejala olimpijska prvakinja in dodala, da jo tako lepa podpora ves čas opominja, za kako velik in redek dosežek gre.

Po OI je imela kar nekaj obveznosti, tokrat sicer v drugačni vlogi, a kot pravi, ji to kar pristaja. Prav tako je dodala, da je sezona zanjo že zaključena, se je pa evropska prvakinja iz lanskega leta vmes že vrnila v fitnes dvorano, da se vrne v formo in obrne nov list v prihajajoči sezoni. V tej jo čaka lov še na vrh svetovnega prvenstva, edino zlato na najvišji ravni, ki ji še manjka (dvakrat je bila doslej podprvakinja), a kot je dejala, tako daleč naprej še ne pogleduje.

Leški pomembno vlogo igra tudi kot vzornica mladim judoistom in judoistkam, ki so se danes zbrali v velikem številu. "To je zagotovo pomembno. Vidim, da je kar veliko zanimanja za judo, kar me veseli. Zdi se mi, da je lep šport, ki si to zasluži, saj zagovarja pozitivne vrednote. Upam, da sem navdih, inspiracija, motivacija ... karkoli. Na tem področju se bom trudila še naprej," je še dejala 27-letnica.

Ta je po koncu odhitela na druženje s svojimi mladimi privrženci ter jim podelila nekaj podpisov in verjetno tudi nekaj spodbudnih besed za prihodnost.