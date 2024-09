Kaja Schuster kljub glasni podpori Andreje Leški v Zagrebu brez kolajne

Slovenska judoistka Kaja Schuster se je na veliki nagradi v Zagrebu v kategoriji do 70 kg prebila v boj za bron. Komaj 20-letna Slovenka, za katero so s tribun glasno navijali kolegi bežigrajskega kluba na čelu z olimpijsko prvakinjo Andrejo Leški, pa je izgubila odločilno borbo proti Japonki Shiho Tanaka, letos bronasti na svetovnem prvenstvu.

Šestindvajsetletni japonski judoistki je na tekmi za bronasto odličje proti Schuster v zadnje pol sekunde dvoboja uspel wazari za zmago. Slovenka je na koncu zasedla 5. mesto. Schuster, sicer lanska mladinska evropska prvakinja, je v uvodnem dvoboju kategorije do 70 kg z dvema wazarijema premagala Nemko Bertille Murphy, nato je v četrtfinalu izgubila proti Hrvatici Lari Cvjetko, ki je nekaj sekund pred koncem rednega dela povedla z wazarijem in nato dvoboj končala s končnim prijemom.

V repasažu se je Schuster nato pomerila z domačinko Anđelo Violić, proti kateri je povedla v prvih sekundah dvoboja z metom za wazari in nato prednost zadržala do konca. S tem se je Slovenka uvrstila v boj za bronasto kolajno, kjer je bila tik pred koncem dvoboja boljša Tanaka. V isti kategoriji kot Schuster je nastopila še ena varovanka Luke Kuralta, tudi trenerja Leški, Nika Koren, ki je izgubila že v uvodnem nastopu; premagala jo je Brazilka Kaillany Cardoso. Obe mladi slovenski judoistki oktobra čaka nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu v Tadžikistanu.

Danes so v Zagrebu poleg Schuster in Koren nastopili še Aljaž Plantak in Nace Herkovič v kategoriji do 81 kilogramov ter Leila Mazouzi v kategoriji do 63 kilogramov, vsi so svoje nastope končali v izločilnih dvobojih. Plantak je uvodoma premagal Kanadčana Davida Popovicija, nato pa ga je izločil Moldavec Victor Sterpu, Herkovič pa je v uvodnem nastopu premagal Kanadčana Keagana Younga, nato pa izgubil proti Italijanu Leonardu Casaglii.

Slovenski olimpijci na čelu z zlato Andrejo Leški v Zagrebu niso nastopili, saj so po vrhuncu sezone za vse najboljše že končali tekmovalno leto.