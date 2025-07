Novo anonimno pričanje proti Marjanu Fabjanu

"Če dekleta nečesa niso naredila po njegovih pričakovanjih, so bile deležne brc v zadnjico, klofut. Zmerjal jih je, da so prasice, krave debele in podobno," je v pričanju za Pop TV o Marjanu Fabjanu dejal nekdanji vrhunski judoist. Tudi on je želel ostati anonimen. Pravi, da je eno oklofutal v pričo njene mame. Mama je to zavrnila.

Na policiji o predkazenskem postopku proti trenerju juda Marjanu Fabjanu še vedno molčijo, je v nedeljo poročal Pop TV. Poročanja medijev pozorno spremljajo na olimpijskem komiteju Slovenije. Za Pop TV je zdaj spregovoril nekdanji vrhunski judoist. "Če dekleta nečesa niso naredila po njegovih pričakovanjih, so bile deležne brc v zadnjico, klofut. Zmerjal jih je, da so prasice, krave debele in podobno. To je počel tudi pred drugimi tekmovalci in trenerji." Neimenovani judoist je dodal, da si dekleta tega niso zaslužila.

"S palico nas je tepel po zadnjici, hrbtu, nogah … Brcal nas je, hodil nam je po prstih … To je bil del treninga, nekaj povsem 'normalnega'," so že pred tem anonimno izpoved ene od judoist celjskega kluba objavili na omenjeni televiziji. V pisnem odzivu za Pop TV je v soboto Fabjan vse zavrnil: "Nikoli pa nisem uporabljal sile za to, ker bi mi to prinašalo določeno vrsto užitka." Zapisal je, da so njihovi treningi odprti in jih lahko vsak spremlja. "Ali menite, da bi starši mirno gledali, če bi na treningih klofutal in brcal njihove otroke?"

"Borka, ki jo je udaril, je bila takrat stara 16 let"

Nekdanji judoist je v pričevanju še povedal: "Videl sem, kako je Fabjan po končanem večernem treningu - pred svojo telovadnico v Celju - eno od bork v pričo njene mame oklofutal. Udaril jo je z odprto dlanjo, v predel obraza, tako silovito, da je 'dvakrat okrog obrnila'. Borka, ki jo je udaril, je bila takrat stara 16 let." Mama dotične punce se je oglasila klicu Pop TV in zavrnila, da bi se kaj takega zgodilo ob njeni prisotnosti, da tega ne bi tolerirala.