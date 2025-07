Na obtožbe zoper Marjana Fabjana se je še enkrat odzvala Ana Velenšek

"Ne znam si predstavljati, kako bi to lahko bilo res. Ja, dejstvo je, da jih je kdaj katera dobila in da se je drl na nas, ampak to ni nič takega. Karkoli drugega pa … Te obtožbe o spolnih napadih – res si ne znam predstavljati, da bi se kdajkoli zgodilo kaj takega, kot mu očitajo," je v pogovoru za časnik Ekipa24 o obtožbah na račun fizičnega, pa tudi spolnega nasilja nekdanjega trenerja Marjana Fabjana pred dnevi dejala nekdanja judoistka Ana Velenšek.

"Ko pride do moje družine, pa potegnem črto"

Po seriji člankov o obtožbah v časniku Dnevnik se je zdaj odzvala še enkrat. Opozorila je na zapis, da naj jo je Fabjan udaril v pričo njene matere, ta pa se na ravnanje trenerja naj ne bi odzvala.

"Lahko blatite mene in si o meni ustvarjate svoje mnenje, ko pa pride do moje družine pa potegnem črto." Foto: Aleš Fevžer

"Nisem se imela namena o trenutni vroči temi izrekat po socialnih omrežjih, ker je bilo za mene dovolj že izjava novinarjem z imenom in priimkom. Zgodilo se je pa to, da te dotične seveda neimenovane osebe v to vpletle mojo mami in jo obtožile hudih neresnic. Tisti, ki jo poznate veste, da bi za mene in mojo sestro naredila vse in zagotovo v situaciji, ki ji jo očitajo ne bi ostala tiho. Da povem za tiste, ki ne berete vsega. V časopisu Dnevnik je ta vrla novinarka napisala nov članek, z novo izpovedjo, ki je seveda spet neimenovana in z neimenovanimi pričami, kjer ena izmed teh neimenovanih prič pove, da je videl kako me je Fabi udaril, moja mami pa je to videla in ni reagirala. Pa kaj ste normalni?! Naj povem, da je edina, ki je v klubu imela dve hčerki (ostale so imele ali brate ali so bile edine iz družine) in vi res mislite, da bi kot starš to tolerirala in to pri dveh? Pa ja. Dejte se zresnat. Lahko blatite mene in si o meni ustvarjate svoje mnenje, ko pa pride do moje družine pa potegnem črto," je 34-letnica sporočila v daljšem zapisu na Facebooku, ki ga nismo slovnično spreminjali.

"Če bi kdaj katera morala spati zraven njega v sobi, bi to verjetno vedele vse"

Dotaknila se je tudi poročanja o tem, da naj bi judoistke izmenjaje morale spati zraven Fabjana. "Da povem nekaj dejstev o izjavah in izpovedih tehle neimenovanih žrtev: če bi kdaj katera morala spati zraven njega v sobi, bi to verjetno vedle vse, sploh glede na to da smo se baje menjavale. Tista reva, ki je prestopila v ljubljanski klub, ni povedala, da je čez par let prišla prosit, če lahko pride nazaj. Če bi bilo res tako kot pravi, potem verjetno ne bi prišla nazaj ali pač? Če se že rešiš tega "pekla" potem se držiš čim dlje stran, ne pa da se vrneš tja. Da o tem, da kličete in pišete vsem, ki so bile kdaj v klubu, če bi bile pripravljene pričati proti njemu sploh ne govorim. No nekatere ste vsaj vprašale, nekatere pa so dobile obisk krimininalistov kr na dom. Drage dame lahko se skrivate za anonimnimi izjavami in blatite vsepovprek, ampak resnica bo prišla na dan. Palica ima vedno dva konca."

"Kot družba še vedno najprej obsodimo, potem pa preverjamo dejstva. S tem pa lahko nekomu in vsem njegovim bližnjim uničimo življenje, ker smo sodili brez dokazov." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Danes je najlažje nekoga uničit z obtožbami o spolnem nasilju"

Vsi tisti, ki zagovarjate takoimenovane žrtve, prav. Vsak ima pravico do svojega mnenja. Ne pa mi uletavat z izjavami, če se tebi ni zgodilo ni rečeno, da se drugim ni. Tudi vi niste bili zraven, in niste toliko časa preživeli z nami, kot smo ga me skupaj. In jaz osebno poznamo te gospe, ki sedaj trosijo te laži in vem česa so sposobne, saj sem v preteklosti že tudi jaz bila deležna kakšne umazanije od katere izmed njih. Jih poznate vi osebno? Velika večina ne. Ampak danes je najlažje nekoga uničit z obtožbami o spolnem nasilju. Ker kot družba še vedno najprej obsodimo potem pa preverjamo dejstva. S tem pa lahko nekomu in vsem njegovim bližnjim uničimo življenje, ker smo sodili brez dokazov.

Drage dame in gospe dajte se nehat skrivat in se pojavite z imeni in priimki, večina nas že itak ve kdo ste, ampak da bo še širša javnost poznala vaše obraze. V komentarju pa dotični članek," je zaključila zapis.

Fabjan: Zagotovim lahko, da nikogar nisem spolno zlorabil

"Za zdaj sem prisiljen v obrambo pred imaginarnimi napadalci brez imen in priimkov, brez navedb kraja in časa, ko naj bi počel nekaj hudega, in zanikovati bi moral neke domnevne zlorabe, ki jih ne poznam. V mojem interesu je, da se zadeve čim prej razčistijo in da pristojne ustanove ocenijo, kaj je res in kaj ne. Zagotovim pa lahko, da nikogar nisem spolno zlorabil," pa je v oddaji 24ur na Pop TV Fabjan zanikal spolno nadlegovanje.