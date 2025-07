Kaj po hudih obtožbah odgovarja Marjan Fabjan?

Iz dneva v dan v javnost prihajajo pričevanja nekdanjih varovank Marjana Fabjana. Po pisanju časnika Dnevnik so proti slovenskemu trenerju podane že štiri kazenske ovadbe. Nekdanje tekmovalke mu očitajo spolno zlorabo ter fizično in psihično nasilje.

Foto: Ana Kovač

Marjan Fabjan se je v oddaji 24ur na PopTV še enkrat odzval na obtožbe, kjer je zapisal, da nikoli ni uporabljal sile, ker bi mu to prinašalo določeno vrsto užitka in da bi se s klofutami in brcami izživljal nad svojimi učenkami in učenci oziroma da bi prakticiral golo nasilje, kot se mu pripisuje.

"Bilo pa bi tudi neumno. Ko boste prišli pogledat naš prostor na Lopato pri Celju, boste videli, da so naši treningi odprti in da je prostor tudi za obiskovalce. Ali menite, da bi starši mirno gledali, če bi na treningih klofutal in brcal njihove otroke?” se je branil Fabjan in zagotovil, da nikogar ni spolno zlorabil.

Želi si, da se zadeve čimprej razčistijo

"Za zdaj sem prisiljen v obrambo pred imaginarnimi napadalci brez imen in priimkov, brez navedb kraja in časa, ko naj bi počel nekaj hudega, in zanikovati bi moral neke domnevne zlorabe, ki jih ne poznam. V mojem interesu je, da se zadeve čim prej razčistijo in da pristojne ustanove ocenijo, kaj je res in kaj ne. Zagotovim pa lahko, da nikogar nisem spolno zlorabil."

Ana Velenšek, nekdanja vrhunska judoistka, je ena izmed tistih, ki se je trenerju Fabjanu postavila v bran. Foto: Aleš Fevžer

Zadnja obtožba je v javnost prišla v soboto

Zadnja obtožba je prišla v javnost v soboto, ko je domnevna žrtev za Dnevnik povedala, da ji je danes žal, da je bila toliko časa tiho.

"Nekoč je iz jeze vame vrgel štoparico, najhuje pa je bilo na tekmovanju svetovnega ranga v tujini, kjer sva bila sama. Osvajal me je in začel božati, zaradi česar me je postalo strah. Ko sva bila v sobi in sem sedela na stolu, se je postavil predme ter si slekel hlače in spodnjice. Kazal mi je svoj penis in me gledal v oči, jaz pa sem začela jokati," je razkrila nekdanja tekmovalka, ki ima za seboj 15 let dolgo judo kariero.

