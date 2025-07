Pred slabim tednom je Dnevnik prvi poročal o obtožbah o fizičnem in spolnem nasilju judo trenerja Marjana Fabjana, zoper katerega poteka predkazenski postopek. Na vse skupaj se je pred dnevi odzvala tudi Judo zveza Slovenije, pri kateri so med drugim dejali zapisali, da poudarjajo, da dokler postopek ne bo pravnomočno zaključen, podrobnosti primera ne bodo komentirali, zato prosijo za strpnost in razumevanje. Ob tem so še potrdili, da je predsednik zveze Bogdan Gabrovec na PU Celje opravil večurni pogovor.

Člane vodstva bo seznanil z dogajanjem

Gabrovec je za Dnevnik zdaj potrdil, da na zvezi danes poteka krizni sestanek. Podrobneje o vsebini tega za omenjeni medij ni želel govoriti, je pa potrdil, "da bo člane vodstva zveze seznanil z dogajanjem v zvezi z Marjanom Fabjanom in da jim zato, ker je zaradi trenerjevega predkazenskega postopka zavezan k molčečnosti, vseh informacij ne bo razkril."

Odstop? "Neprimerno in bi pomenil beg od odgovornosti"

Na vprašanje Dnevnika, ali trenutno razmišlja o odstopu, je odgovoril: "To bi bilo v tem trenutku najbolj neprimerno in bi pomenilo beg od odgovornosti. Prepričan sem, da bom, dokler se postopek razpleta, precej bolj koristen, če ostanem na položaju. Ko in če bo zadeva dokazana, pa vem, kaj bom naredil, in takrat zanesljivo ne bom več predsednik."

Do konca postopa pa ne bo nikogar obsojal še dodaja Gabrovec, ki meni, da so doslej na zvezi "odreagirali točno tako, kot je treba, ter da so o dogajanju obvestili tudi svetovno in evropsko judo zvezo".

Marjan Fabjan Foto: Ana Kovač

Fabjan si želi, da se stvari čim prej raziščejo

Marjan Fabjan je v preteklih dneh zanikal spolno nadlegovanje nekdanjih varovank. "Za zdaj sem prisiljen v obrambo pred imaginarnimi napadalci brez imen in priimkov, brez navedb kraja in časa, ko naj bi počel nekaj hudega, in zanikovati bi moral neke domnevne zlorabe, ki jih ne poznam. V mojem interesu je, da se zadeve čim prej razčistijo in da pristojne ustanove ocenijo, kaj je res in kaj ne. Zagotovim pa lahko, da nikogar nisem spolno zlorabil," pa je v oddaji 24ur na Pop TV Fabjan zanikal spolno nadlegovanje.

Preberite še: