Kaj združuje vrhunski judoistki Andrejo Leški in Kajo Kajzer?

Na prvi pogled bi rekli, da Andrejo Leški in Kajo Kajzer povezujejo šport, izjemni rezultati in tekmovanja po vsem svetu. Njuni osupljivi dosežki v judu, kjer sta osvojili številne medalje in navdušili množice, so zagotovo ena izmed ključnih povezav med njima. Vendar pa ju poleg ljubezni do športa združuje še nekaj – strast in veselje do vožnje.

Foto: AVTO MOSTE D.O.O.

Njuna predanost, vztrajnost in neomajen duh so tisto, kar ju vodi k novim zmagam. Kot vrhunski judoistki sta nas navdihnili ne le s svojimi športnimi dosežki, temveč tudi s svojo skromnostjo in odločnostjo. Pri Citroënu smo izjemno ponosni, da ju že vrsto let podpiramo na tej poti in se veselimo vsakega njunega uspeha.

Njuni uspehi na tatamiju in tudi skromnost in odločnost v življenju so nas pri Citroënu navdušili do te mere, da smo v Avto Moste pripravili poseben Zmagovalni teden v čast njunim dosežkom. Želeli smo ustvariti nekaj posebnega, kar bi proslavilo njun trud in dosežke. Vsaka zmaga je vredna praznovanja, ne glede na to, kako velika ali majhna je.

Spoznajte Kajo in Andrejo v živo!

Zmagovalni teden bo zaznamoval dogodek, ki se bo odvijal v četrtek, 26. septembra 2024, med 14. in 17. uro v našem prodajnem salonu Citroën Avto Moste na Kajuhovi ulici 32A v Ljubljani. Dogodek bo odlična priložnost, da v sproščenem vzdušju poklepetate z obema športnicama in izveste več o njunih zadnjih olimpijskih igrah, zahtevnih treningih in podpori, ki jo imata na svoji športni poti.

Foto: AVTO MOSTE D.O.O.

Na dogodku vas čaka:

Okrogla miza z judoistkama : Spoznajte, kaj motivira Kajo in Andrejo, kako se pripravljata na tekmovanja in kaj jima pomeni podpora navijačev. Njuni zgodbi sta zares navdihujoči!

: Spoznajte, kaj motivira Kajo in Andrejo, kako se pripravljata na tekmovanja in kaj jima pomeni podpora navijačev. Njuni zgodbi sta zares navdihujoči! Predaja novih vozil Citroën : Kaja in Andreja bosta prevzeli svoji novi vozili, prilagojeni njunim potrebam in življenjskemu slogu. To bo tudi priložnost, da izveste več o njuni odločitvi za Citroën in o tem, kako izbrana vozila dopolnjujejo njun aktiven življenjski slog.

: Kaja in Andreja bosta prevzeli svoji novi vozili, prilagojeni njunim potrebam in življenjskemu slogu. To bo tudi priložnost, da izveste več o njuni odločitvi za Citroën in o tem, kako izbrana vozila dopolnjujejo njun aktiven življenjski slog. Možnost fotografiranja : Priložnost za skupno fotografiranje z judoistkama, da bo ta poseben trenutek za vedno ostal z vami.

: Priložnost za skupno fotografiranje z judoistkama, da bo ta poseben trenutek za vedno ostal z vami. Otroška mini delavnica Judo kluba Bežigrad : Za naše najmlajše obiskovalce bomo pripravili mini judo delavnico, kjer bodo spoznali osnove tega borilnega športa in se zabavali ob učenju novih veščin.

: Za naše najmlajše obiskovalce bomo pripravili mini judo delavnico, kjer bodo spoznali osnove tega borilnega športa in se zabavali ob učenju novih veščin. Nagradna igra z odličnimi nagradami.

Odlične ugodnosti Zmagovalnega tedna V tednu od 18. do 26. septembra 2024 vas vabimo, da izkoristite ekskluzivne ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas: BON v vrednosti 500 evrov* : Ob nakupu novega vozila Citroën vam podarjamo bon v vrednosti 500 evrov, ki ga lahko unovčite za vaš novi avto. To je idealna priložnost, da postanete lastnik enega izmed najnovejših Citroënovih modelov in uživate v edinstveni izkušnji vožnje.

: Ob nakupu novega vozila Citroën vam podarjamo bon v vrednosti 500 evrov, ki ga lahko unovčite za vaš novi avto. To je idealna priložnost, da postanete lastnik enega izmed najnovejših Citroënovih modelov in uživate v edinstveni izkušnji vožnje. Brezplačno motorno olje: Ob opravljenem servisu vašega vozila Citroën vam podarjamo brezplačno motorno olje. Poskrbeli bomo, da bo vaš Citroën pripravljen na brezskrbno vožnjo. Redno vzdrževanje je ključ do dolge življenjske dobe vašega vozila, zato izkoristite to priložnost in poskrbite za svoj avto. Pridite in začutite olimpijski utrip z nami!

*Zmagovalni bon v vrednosti 500 evrov velja za sklenjene kupoprodajne pogodbe od 18. do 26. septembra 2024 pri nakupu novega vozila Citroën na zalogi in v prihodu. Bon ni prenosljiv in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Ponudba brezplačnega motornega olja velja pri opravljenem rednem servisu vozila znamke Citroën v obdobju od 18. do 26. septembra 2024 izključno v Avto Moste d. o. o. Ljubljana. Vse pogoje koriščenja ugodnosti Zmagovalnega tedna preverite v Avto Moste.

Naročnik oglasnega sporočila je C Automobil Import, d.o.o.