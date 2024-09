Prihodnje olimpijske igre bodo v terminu, ki je rezerviran za Dirko po Franciji

Nizozemski kolesarski medij WielerFlits je vprašanje glede časovnega sovpadanja olimpijskih iger in Dirke po Franciji, naslovil na direktorja Toura Christiana Prudhomma, ki nad informacijo ni bil preveč navdušen. "V katerem terminu bomo leta 2028 izvedli Tour? To ni odvisno od nas. O tem bo odločala Mednarodna kolesarska zveza. Bomo videli. Ali bo Tour na sporedu pred olimpijskimi igrami ali po koncu iger? Pojma nimam," je bil kratek Proudhomme.

Olimpijske igre v Parizu so že letos vplivale na Tour, saj so organizatorji cilj zadnje etape iz Pariza, ki tradicionalno gosti zadnje dejanje Toura, zaradi organizacije olimpijskih iger, morali prestaviti v Nico. V primeru iger v Los Angelesu bo zaradi razlike v časovnem pasu (devet ur razlike v primerjavi s Parizom), vse skupaj še bolj zapleteno, poleg tega je tudi potovanje na zahod ZDA vse prej kot kratko. Direktni let z letališča Charles de Gaulle v Parizu do letališča Los Angeles LAX traja kar 11 ur in 35 minut.

