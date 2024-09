"Ko sem bil mlajši, si nisem nikoli predstavljal, da bi lahko zmagal v etapi Dirke po Franciji," je Tadej Pogačar priznal v pogovoru za CNN Sport. "Po tem, ko sem prvič zmagal na Touru, kar je v kolesarstvu največji mogoči cilj, je vse drugo bolj ali manj bonus. Dirkam zato, ker se ob tem zabavam, ne zato, ker bi čutil, da je to obveza ali kaj podobnega, na dirke hodim svobodnih misli," je dejal 25-letni slovenski šampion, ki je najmlajši kolesar v zgodovini, ki je trikrat dobil francoski Tour, in se hitro približuje elitni skupini kolesarjev, ki so na Touru slavili petkrat (Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain), če Lancea Armstronga, ki so mu zaradi uporabe dopinga črtali vseh sedem zmag na Touru, pustimo ob strani.

"Nerad govorim o tem, kaj se lahko zgodi v prihodnosti in katere rekorde je mogoče preseči. Možnosti, da Tour osvojim petkrat, so dobre, vendar to ni moj cilj," je presenetil slovenski as, ki računa, da če bo zdrav in konkurenčen, bo v kolesarstvu vztrajal še prihodnjih deset let.

Pri 25 letih ima že tri zmage na Dirki po Franciji. Foto: Anže Malovrh/STA

Cilj: zmaga na vseh petih spomenikih in Vuelti

Pogačar si bolj kot nizanja rekordnega števila zmag na Touru želi zmagati na dirkah, kjer mu to še ni uspelo. Želi si zmage na vseh petih kolesarskih spomenikih (Liege, Flandrijo in Lombardijo je že odkljukal, manjkata mu samo še zmaga na dirki Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix, kjer sploh še nikoli ni nastopil) in zmage na Dirki po Španiji. Edini kolesar, ki mu je to uspelo, je Belgijec Eddy Merckx, ki pa je kolesaril v povsem drugačnem obdobju kolesarstva, kot vlada danes.

"Ne morem se primerjati z Eddyjem Merckxom, ker je dirkal pred mojim časom," je dejal Pogačar. "Primerjave z njim mi sicer laskajo, a po drugi strani so lahko precej nadležne, ker želim biti samo jaz. Želim delati to, kar počnem, dirkati na svoj način in sam pisati svojo zgodovino."

Nekaj dni po koncu Toura so ga v Ljubljani in domači Komendi pričakali številni navijači. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Nepozabna sprejema doma

Pogačar je še dejal, da je za njim izjemna sezona, v kateri so se vsi koščki mozaika (21 zmag, zmaga na Giru in Touru) zložili na pravo mesto. Nekaj dni po zmagi na Touru se je vrnil domov in užival v veličastnih sprejemih v središču Ljubljane in v domači Komendi, kjer se pred občino zbralo kar 6.500 navijačev. "Oba sprejema sta bila neverjetna," je dejal Pogačar. "Na obeh lokacijah je bilo ogromno ljudi, nisem mogel verjeti. To je bilo res zelo lepo doživeti. V Sloveniji imamo čudovite navijače in zelo sem jim hvaležen, tako kot tudi vsem, ki nas pridejo spodbujat na Dirko po Franciji."

Dobrodelna dirka in ogled trase

Pogačar, ki je na novinarski konferenci pred dirkama v Kanadi razkril, da je bil dan po koncu Toura povsem uničen, da je bilo, kot bi mu telo ugasnilo, se je v začetku septembra udeležil dobrodelne kolesarske dirke PlumeStrong Cycling Challenge od Züricha v Švici do Benetk, katere cilj je zbrati milijon evrov za humanitarni namen, ki vključuje tudi gradnjo 15 srednješolskih ustanov na podeželju zahodnoafriške države Sierra Leone. Skupaj s partnerko Urško Žigart (celotno traso je prekolesaril tudi slovenski ekstremni kolesar Marko Baloh) je odpeljal prvo etapo dobrodelne dirke. "To sodi v moj značaj, kolesarjenje in zbiranje sredstev. Zame so takšni dogodki izjemno pomembni."

Pogačar je bil lani na svetovnem prvenstvu tretji, letos bo napadel zlato in mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Udeležbo na dobrodelni dirki je združil z ogledom trase za cestno dirko svetovnega prvenstva, ki bo 29. septembra in kjer bo Slovenija nastopila z vsemi svojimi najboljšimi kolesarji, kar je selektor Uroš Murn potrdil v intervjuju za Sportal. Pogačar je že v začetku sezone povedal, da je njegov glavni letošnji cilj zmaga na svetovnem prvenstvu.

