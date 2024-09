Viralna zgodba z očali Tadeja Pogačarja ga je naredila prepoznavnejšega, kot bi ga zmaga na Giru #video

Italijanski kolesar Giulio Pellizzari je eno največjih odkritij letošnje Dirke po Italiji in veliko upanje za italijanske ljubitelje kolesarstva, ki zaman čakajo na naslednika Vincenza Nibalija in Fabia Aruja, torej kolesarja, ki bi bil sposoben zmagovati na tritedenskih dirkah. Morda bo to prav mladi Pellizzari, ki se bo prihodnje leto preselil v ekipo svetovne serije Red Bull - BORA - hansgrohe, kjer bo vozil ob boku Primožu Rogliču.

Zmaga Mehičana mu je dala ogromno zagona

Pellizzari je širšo javnost nase opozoril že leta 2023, ko se je na etapni dirki Tour de l'Avenir, ki velja za odličen pokazatelj kolesarske prihodnosti, v gorskih etapah odlično kosal s poznejšim zmagovalcem, Mehičanom Isaacom del Torom, ki je danes moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates.

"Res mi je šlo dobro, a glede na to, da gre za dirko za kolesarje, mlajše od 23 let, v resnici ne moreš vedeti, kaj to pomeni v primerjavi s profesionalci," je dejal Pellizzari. A vse se je spremenilo januarja letos, ko je videl, da je prav kolesar, s katerim se je dostojno kosal na Tour de l'Avenir, dobil etapo na dirki Tour Down Under. "Ko sem videl, kako dobro mu je šlo med profesionalci, mi je to dalo ogromno zagona za sezono."

Tretji teden na Giru je pokazal, kaj zna in zmore

Njegov glavni cilj je bila domača dirka, Dirka po Italiji, ki je vedno deležna ogromne medijske pozornosti. Začetek ni preveč obetal. Tako kot številni v karavani se je tudi Pellizzari boril z boleznijo, a proti zadnjemu tednu je okreval in šlo mu je vse bolje. "V tretjem tednu so se noge vrnile in gorskih etap sem se lotil z jezo in močno željo, da se dokažem," je priznal. "Še danes, ko se spomnim na etapo na Monte Grappo (20. etapa, končal jo je na šestem mestu s skupino favoritov, op. a.), dobim mravljince."

Takrat je nekaj kilometrov celo vodil, nakar ga je prehitel Tadej Pogačar, ki je dobil etapo in dirko. "Rad poskrbim za šov. Ko čutim, da imam močne noge, enostavno ne morem biti pri miru. Takrat napadem, vedno poskusim, čeprav se zavedam, da bi bilo bolje, če bi bil bolj potrpežljiv. Še vedno delam na tem, da bi dirko tudi dobro zaključil, moral bi pogosteje zmagovati, ampak napadi so enostavno tako zabavni," je priznal Pellizzari, ki je nedavno etapno dirko Giro della Regione Friuli Venezia Giulia končal na odličnem drugem mestu.

Podobno kot to počne njegov idol Tadej Pogačar, s katerim ju veže res posebna zgodba. Prvič sta se srečala leta 2019, ko je Pellizzari pristopil k Slovencu pred dirko Strade Bianche in ga prosil za skupno fotografijo. Po 16. etapi letošnjega Gira, ko ga je Pogačar prehitel v zadnjih kilometrih, sta se ponovno srečala.

Pellizzari je po dirki Pogačarja obiskal v šotoru za ohlajanje in ga prosil za njegova rožnata kolesarska očala, češ da bi jih rad podaril bratu. Pogačar mu je nato poleg očal podaril še roza majico. Prizori so seveda v hipu postali viralni. "Zadeva z očali in Pogačarjem me je naredila še slavnejšega, kot če bi zmagal v etapi," je namignil Italijan, ki je nastopil tudi na letošnji dirki Po Sloveniji in na koncu oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Giulio Pellizzari je bil najboljši mladi kolesar na letošnji dirki Po Sloveniji. Foto: www.alesfevzer.com

Kot je takrat povedal v pogovoru za Sportal, ima Pogačarjevo roza majico doma in v svojem spominu, očala pa je podaril bratu.

