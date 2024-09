Selektor Uroš Murn jasno o načrtih, ki jih ima z Rogličem in Pogačarjem

Dve članski dirki in dve medalji sta želji in cilj slovenske kolesarske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Zürichu, ki bo potekalo med 21. in 29. septembrom. Selektor Uroš Murn je v pogovoru za Sportal spregovoril o velikih načrtih s sanjsko ekipo, katere osrednji gonilni sili bosta Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki bo medaljo napadel tudi v kronometru.

Selektor, pojdiva lepo po vrsti. Svetovno prvenstvo se bo začelo 21. septembra, že dan pozneje bo prvi vrhunec, ko se bodo kolesarji potegovali za odličja v kronometru. Slovenija ima na voljo dve mesti. Kdo bo zastopal barve na 46,1 km dolgi preizkušnji?

Primož Roglič je edini, ki ga bo peljal. Jan Tratnik bo pozno prišel iz Kanade, kjer sta ta konec tedna dve dirki. Veseli me, da se je Primož odločil, da bo nastopil na posamični vožnji na čas.

Slovenija bo na svetovnem prvenstvu v Zürichu nastopila z najboljšimi kolesarji. Osrednja favorita sta Tadej Pogačar in Primož Roglič. Foto: Guliverimage

Kako je prišlo do odločitve, da se bo preizkusil v kronometru, s katerim ima odlične izkušnje? Vendarle je olimpijski prvak, leta 2017 je bil še svetovni podprvak v tej disciplini.

Na Vuelti je videl, kako lepe obrate je vrtel zadnje dni. Veliko moči je imel. Po mojem je to razlog. Poleg tega je kronometer kar dolg in mora držati moč dalj časa. Kronometer gre dvakrat nekoliko gor, kar mu ugaja, in verjamem, da ima lepe možnosti. Mislim, da ne bo Filippa Ganne, zagotovo ne bo Wouta van Aerta, ne vemo, kako se je po padcu pozdravil Joshua Tarling. Remco Evenepoel je glavni favorit, ampak po mojem bo Primož med glavnimi.

Vesel je, da se je Primož odločil za kronometer. Foto: www.alesfevzer.com Kako je potekala komunikacija s Primožem?

Rekel mi je, da se po Vuelti slišiva in bo povedal, kako se počuti. Lepe možnosti ima. Tudi sam verjame, da lahko pride med prve tri. Cilji in želje so. Realno gledano ima zelo dobre možnosti. Ta teden Primož počiva, nato bo imel čas za specifične treninge za kronometer.

Ali boste nato počakali preostale fante na svetovnem prvenstvu, saj je kronometer 22., cestna dirka pa šele 29. septembra?

Po kronometru gremo domov. V nedeljo po dirki bomo odpotovali, razen če bo imel Primož še kakšne obveznosti, se bo šlo potem v ponedeljek. Vrnemo se v sredo zvečer.

Na cestni dirki lahko potem pričakujemo vse naše najboljše kolesarje (Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak in Matevž Govekar)?

Tako je, vsi iz WorldToura bodo prišli, kar me še posebej navdušuje, saj bomo imeli najboljšo mogočo ekipo.

"Vsi bodo dirkali proti nam." Foto: www.alesfevzer.com Kako gledate na cestno dirko, ki bo dolga 273,9 km, v katerih bodo kolesarji prevozili skoraj 4.500 višinskih metrov?

Težka dirka bo. Imeli bomo dva najboljša akterja na svetu za takšne dirke. Tako se bomo morali tudi obnašati. Jasno je, da bodo vsi drugi dirkali proti nam. To lahko pričakujemo.

Progo dodobra poznate?

Sam sem si ogledal olimpijsko progo, medtem ko sta si trase za svetovno ogledala Martin Hvastija in Nace Korošec. Imamo vse videoposnetke, fotografije in potrebne informacije. Poleg tega je bil po koncu Toura tudi Tadej na ogledu proge. Konec koncev imamo ogled proge, ko pridemo na prizorišče. Povrhu vsega so nam na voljo vse mogoče aplikacije in natančno vidiš, kakšna je trasa. Z Google Earthom si veliko pomagamo, prav tako tudi z drugimi aplikacijami. Natančno vidiš, kaj nas čaka.

Cestne dirke na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah so nekoliko specifične, saj selektorji in kolesarji nimate radijskih povezav. Kako poteka komunikacija?

Mislim, da za nas ne bo težav. Dogovorimo se že pred dirko. Imamo pametne fante, od Luke in Mateja do izkušenih Domna in Jana, Tadej in Primož pa sta naši vodji. Na trasi nujno komunikacijo opravimo, ko dajemo kolesarjem iz avta bidone. Prav tako v boksih rečemo kakšno. Naš avto bo zelo spredaj, ker smo na lestvici UCI uvrščeni zelo visoko, kar je dobrodošlo.

Glede na sestavo ekipe sta torej cilj dve medalji na svetovnem prvenstvu?

Seveda gremo na dve medalji. Bomo videli, kako bo vse skupaj potekalo. Cestna dirka je vselej nekoliko bolj nepredvidljiva. Celotna ekipa se bo podredila Tadeju in Primožu. Bomo imeli pa še nekaj izpeljank.

Foto: www.alesfevzer.com S fanti je dogovorjeno, da sta gonilni sili Tadej in Primož?

Dogovorjeno. Lani smo se že dogovarjali, da bo tako.

Lahko bi rekli, da imate pod svojim okriljem sanjsko ekipo.

Tretje leto je in po treh letih nam je uspelo zbrati vse najboljše na enem mestu. Vemo, kaj se lahko zgodi. Trud je bil vložen, da smo se spoznali. Da smo prišli do tega, kar imamo danes oziroma bomo imeli na svetovnem prvenstvu.

Kako gledate na zgodovinsko leto, v katerem sta Tadej Pogačar in Primož Roglič osvojila vse tri Grand Toure? Pogi Giro d'Italia in Tour de France, Rogla Vuelto.

Kot sva se s Primožem pogovarjala, sva prišla do tega, da si ob njegovem pohodu, ko je na Giru zmagal prvo etapo, ni nihče predstavljal, da se bo kaj takega zgodilo. Velik pritisk se bo slej kot prej začel. Slovenija ne more vseskozi dominirati. Predvsem z vidika, da je premajhna za takšne rezultate. Treba je pogledati širšo sliko. Pri nas se vlaga v kolesarstvo malo denarja, za razliko od drugih velesil, kot so Francija, Italija …