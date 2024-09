Primož Roglič je po naporni španski Vuelti, v kateri je nanizal dve etapni zmagi in zmago v skupnem seštevku dirke, utrujen in bi si najraje privoščil počitnice na Ibizi, a bo oddih moral počakati. Roglič je namreč potrdil nastop na svetovnem prvenstvu v Zurichu v Švici. Cestna preizkušnja bo na sporedu 29. septembra.

"Moral bi iti na Ibizo," se je Primož Roglič v ekskluzivnem pogovoru za špansko Marco pošalil glede načrtov za bližnjo prihodnost. A resnica je povsem drugačna, Zasavec se je v ponedeljek okoli 16. ure že vrnil v Monaco, kjer si je z družino ustvaril dom izven domovine, in si ne bo privoščil počitnic. To tudi pomeni, da ne načrtuje obiska Slovenije ali nastopa na kriterijskih dirkah za junake Vuelte, ampak se bo skušal čim bolj odpočiti in se pripraviti na svetovno prvenstvo v Švici, kjer bo 22. septembra na sporedu vožnja na čas, 29. septembra pa vrhunec prvenstva, cestna dirka za člane.

Foto: Ana Kovač

Razmišlja samo o tem, kako si bo povrnil moči

"Da, na svetovnem prvenstvu bom nastopil, a prva stvar, ki si jo želim je, da se vrnem domov. Najprej se moram odpočiti, tako da bom pripravljen na naslednje dirke. Zdaj, po treh tednih zahtevnega dela, razmišljam samo o tem, kako si bom povrnil moči," je dejal Roglič, ki je za Marco odgovarjal na različna vprašanja, tudi takšna, ki niso povezana z Vuelto.

Tako je denimo na vprašanje, ali bi v primeru, da govorice o prihodu Remca Evenepoela v ekipo Red Bull Bora-hansgrohe držijo, zapustil ekipo ali pa bi vztrajal ne glede na prihod Belgijca, ki bi lahko zasedel njegovo kapetansko mesto na Touru, diplomatsko odgovoril, da so to teme, ki so precej zahtevne za pogovor. "Bolj pomembno je, da smo z ekipo našli pravo pot, da smo trdo delali in dosegli zmago na Vuelti."

Foto: Guliverimage

Na vprašanje, kaj še lahko izboljša, je odgovoril, da je vedno prostor za izboljšave in to pri najrazličnejših vidikih. "Po mnogih letih sem zamenjal ekipo in še vedno se spoznavamo. Vedno moraš stremeti k optimizaciji vseh vidikov. Ne gre samo za eno stvar, ki se jo da izboljšati, tukaj je še prehrana, tehnologija, materiali, treningi in ostalo. Veliko moramo še izboljšati, pri tem uživati in sodelovati v najboljšem oziru."

Sezono bo končal na Lombardiji

Dejal je še, da ima še vedno dobre odnose z nekdanjo ekipo Visma, dirkal pa bo tako dolgo, dokler bo pri tem užival. "V tem trenutku je to tudi tisto, kar počnem," je dejal razpoloženi Roglič, ki po svetovnem prvenstvu konec meseca načrtuje še nastop na enodnevni italijanski dirki Giro dell'Emilia (5. oktober) in zadnjem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, ki bo na sporedu 12. oktobra.

Kot je v pogovoru za belgijski HNL razkril njegov trener Marc Lamberts, ima Roglič še dva cilja, ki ju želi uresničiti pred koncem kariere. Prvi je zmaga na Dirki po Franciji, ki se mu vztrajno izmika, drugi pa zmaga na Dirki po Švici, s čimer bi zaokrožil serijo zmag na vseh enotedenskih dirkah svetovne serije.

