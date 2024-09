Tadej Pogačar lačen odpotoval v Kanado

Izjemna sezona je za članom UAE Emirates Tadejem Pogačarjem. V velikem slogu je osvojil uvodni tritedenski dirki Giro d'Italia in Tour de France – ter pred tem še njegove dirko Strade Bianche, Dirko po Kataloniji in spomenik Liege–Bastogne–Liege. Nato si je vzel nekaj časa za počitek in baterije spet napolnil do vrha.

Po slabih dveh mesecih tekmovalnega posta je prišel čas, da se spet poda v lov za vidne dosežke. Odločil se je, da bo nastopil na VN Quebeca (13. september) in VN Montreala (15. september).

Ob sebi bo imel dobro ekipo, tudi nekdanjega zmagovalca VN Montreala Tima Wellensa. Vrača se Juan Ayuso, ki je imel težave z zdravjem na Dirki po Franciji in vse odtlej ni dirkal.

Pogi bo lahko računal tudi na pomoč rojaka Domna Novaka, Rafala Majke, Igorja Arriete in Finna Ficherja-Blacka.

"V zaključku sezone bom užival in ga poskušal dobro opraviti"

"Za seboj imam odličen počitek od dirkanja in sem lačen vrnitve v dirkalni pogon v Kanadi. Kanada je čudovit del sveta za vožnjo s kolesom in od tu imam lepe spomine izpred dveh let. Tam bo konkurenca kot vedno močna in morali bomo biti na najboljši ravni. Karkoli se bo zgodilo do konca sezone, sem lahko že zdaj zadovoljen s tem, kar sem letos dosegel. Vse drugo bo bonus. Moje stanje je dobro. V zaključku sezone bom užival in ga poskušal dobro opraviti," je za uradno spletno stran ekipe dejal Pogačar.

Foto: Reuters

Kot je že dejal, je pred dvema letoma nastopil v Kanadi in osvojil VN Montreala, tudi letos pa lahko pričakujemo, da bo poskušal napasti zmago.

Nastopa v Kanadi bosta uvod v svetovno prvenstvo, ki bo sledilo konec septembra v Zürichu. In Tadejeva velika želja je, da bi v Švici prvič v življenju prikolesaril do mavrične majice, ki jo prejme najboljši na cestni dirki in ima v svetu kolesarstva posebno veljavo. V mavričnih barvah nato kolesar nastopa do naslednjega svetovnega prvenstva in je zaradi tega še bolj v središču pozornosti.