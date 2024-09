Pogačar še naprej trdno na čelu lestvice UCI, Roglič zdaj peti

Petindvajsetletni slovenski as Tadej Pogačar je vodilni na lestvici UCI nepretrgoma od 28. septembra 2021, od takrat pa je nanizal 153 zaporednih tednov na vrhu. Skupaj v karieri je na vrhu že 163 tednov in je tudi v tem pogledu na večnem seznamu daleč pred tekmeci.

Na najnovejši lestvici ima Pogačar zdaj še vedno 10.928 točk, saj po zmagi na francoskem Touru ni več nastopal, kljub temu pa ima več osvojenih točk kot njegova prva dva zasledovalca skupaj. Več kot 5.600 točk zaostaja dvakratni olimpijski prvak iz Pariza Belgijec Remco Evenepoel (5297,57 točke), tretji je zdaj Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) s 4.713 točkami, ki je prehitel klubskega kolega Nizozemca Mathieuja van der Poela, ta je pri 4.430 točkah, in Danca Jonasa Vingegaarda, ki je izgubil šest mest in je zdaj deveti (3.536).

Drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je po četrtem slavju na Vuelti napredoval na peto mesto s 4.266 točkami, šesti pa je še en Belgijec, Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike), ki je pri 4.245 točkah in zadnji, ki je presegel mejo štiri tisoč točk.

Matej Mohorič Foto: Ana Kovač

Od preostalih Slovencev je Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) 61., med stoterico pa je tudi Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) na 81. mestu.

Peti najboljši Slovenec pa je član razvojne ekipe UAE Team Emirates Gal Glivar na 331. mestu. Med najboljšimi je le še Luka Mezgec (Jayco AlUla) na 369. mestu.

Po seštevku držav se je Slovenija utrdila na drugem mestu in ima 18.262 točk. Vodilna Belgija je v seštevku osmih najboljših kolesarjev pri 24.523 točkah. Tretja je Španija.

Pri ženskah je na vrhu še naprej Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx-Protime). Od Slovenk je najvišje Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) na 101. mestu, sledita ji udeleženki olimpijskih iger Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) in Urša Pintar (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) na 149. oziroma 234. mestu.

Slovenke so med državami na 25. mestu, medtem ko so najboljše tri Nizozemska, Italija in Belgija.