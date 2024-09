"Vedno se mu nekaj zgodi in vedno se vrne zmagovito. To je Primoževa zgodba."

"Slovenija se sploh ne zaveda, kaj imamo zdaj s Pogačarjem in Rogličem. To je res fenomen," nam je po nedeljskem zmagoslavju Primoža Rogliča vzneseno razlagal nekdanji kolesarski profesionalec Jure Zrimšek, ki je imel štirikratnega zmagovalca Vuelte priložnost dodobra spoznati pred leti, ko je danes 34-letni Kisovčan še kolesaril za novomeško Adrio Mobil in si šele utiral pot med kolesarske profesionalce. In res, zgodovinsko težo uspehov Rogliča in Tadeja Pogačarja bomo najbrž popolnoma dojeli šele čez čas.

"Tega se bomo zavedeli šele s časom, a tako pač je, to je normalno," o zgodovinski kolesarski sezoni, v kateri sta slovenska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar osvojila vse tri tritedenske dirke, še meni Jure Zrimšek. Kot številni slovenski ljubitelji kolesarstva, je tudi on srečen, da živi v času, ko slovenska superšampiona pišeta kolesarsko zgodovino.

Slovenija je šele tretja država v zgodovini, ki se lahko pohvali s tem, da so njeni kolesarji v eni sezoni dobili vse tri grand toure. Prvi je to leta 1964 uspelo Franciji, ko je Jacques Anquetil dobil Giro in Tour, Raymond Poulidor pa Vuelto. Španija je dosežek ponovila šele leta 2008, ko je Alberto Contador zmagal na Giru in Vuelti, Carlos Sastre pa je dobil Tour. Leta 2018 so Chris Froome (Giro), Geraint Thomas (Tour) in Simon Yates (Vuelta) osrečili veliko Britanijo.

Padci in vzponi, to je pač Primoževa zgodba

"Ja, to je pač njegova zgodba. Zadnjih šest, sedem let vedno pade, nekaj se mu zgodi, a potem vselej pride nazaj in zmaga," o Primožu Rogliču pravi Jure Zrimšek. Foto: Osebni arhiv "Kdo bi si mislil, da bo Slovenija zmagala na vseh treh grand tourih. V čast mi je, da sem lahko del te zgodbe," je včeraj v Madridu razlagal Roglič. Osvojil je svojo četrto Vuelto in po lanskem zmagoslavju na Giru še svoj peti grand tour, a kot je pri njem še v navadi, tudi letos ni šlo brez težav. Dvakrat je na letošnjih dirkah grdo padel in se poškodoval. Aprila na Dirki po Baskiji in julija na francoskem Touru. A tako kot v prejšnjih sezonah se je na koncu vrnil močnejši.

"Ja, to je pač njegova zgodba. Zadnjih šest, sedem let vedno pade, nekaj se mu zgodi, a potem vselej pride nazaj in zmaga. Vse se vrti okoli tega, da se nekaj zgodi in na koncu iz vsega izide zmagovito," si je oddahnil tudi Zrimšek. A tudi na Vuelti Rogliču ni šlo vse po maslu. "Zaradi tiste šeste etape, ko so O'Connorju pustili skoraj pet minut, smo bili malce nervozni, ampak je pokazal, da je bil res bil razred zase. Dirka mu zelo ustreza, vročina tudi, videlo se je, da je imel kot vsako leto vse preračunano in znova nas je navdušil. Po vseh peripetijah je na koncu spet najmočnejši."

Toura ne bo odpisal, saj je trmast Zagorjan

Trenutno štirje kolesarji izstopajo v svetovni konkurenci, ob obeh slovenskih asih sta to še Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel. Šampionska četverica je zagotovilo za razburljivo dirkanje, a je vseeno jasno, da je glavni cilj vseh profesionalnih kolesarjev na tej najvišji ravni zmaga na dirki vseh dirk, francoskem Touru. Tudi Roglič si je močno želi, a se mu že leta izmika.

"Res je ves pogovor usmerjen v Rogličev Tour in to zagotovo vpliva tudi na njegovo psiho, čeprav je za moje pojme Primož najbolj trdna oseba v karavani. To dokazuje s tem, da po vsem, kar se mu je zgodilo, še vedno odlično deluje. Mislim, da bo vztrajal, dokler mu bo katerakoli ekipa stala ob strani. Je le Zagorjan in vemo, kaj to pomeni. Trma!" nam je še v smehu povedal Zrimšek, prepričan, da bo šampion iz Strahovelj, zaselku pri Kisovcu, streljaj od Zagorja ob Savi še naprej iskal zmago na Touru.

Dobiva telesnega čuvaja Tratnika, potrebuje le še nekaj sreče

"Ali si udeležen v padcu ali ne, je samo vprašanje trenutka. Primož ima zagotovo tudi veliko smole." Foto: Guliverimage Zdaj mu v zbirki grand tourov res manjka samo še francoska pentlja, a ta dirka je vendarle najtežja med vsemi. "Zagotovo, vsi kolesarji in vse ekipe se hočejo pokazati na Touru. Če jim uspe tam, so zadovoljni vsi, lastniki, sponzorji in kdorkoli že. Tour je Tour. Tam vsi hočejo biti v prvi vrsti. Cesta je široka pet metrov, 22 ekip pa si želi biti v prvi vrsti in samo vprašanje časa je, kdaj bo prišlo do padca. Žal tako je," pravi Zrimšek.

"Ali si udeležen v padcu ali ne, je samo vprašanje trenutka. Primož ima zagotovo tudi veliko smole," še ugotavlja naš sogovornik, ki upa da bo imel naslednje leto vendarle več sreče in tudi boljšo zaščito ekipe. "Dobro, letos vemo, da je bil v novi ekipi, z novimi moštvenimi kolegi, s katerimi niso veliko dirkali skupaj. Morda se poleti niso še vsi dobro zavedali, kakšne naloge imajo, a mislim, da so na Vuelti že postali zelo lepa ekipa. Z novim sponzorjem, ki ima skoraj neomejen proračun, mislim, da bodo naslednje leto resna sila v kolesarstvu. Zanimivo bo."

BORA - hansgrohe je s tem, da je v svoje vrste zvabila Rogliča, nakazala resne ambicije, s prihodom avstrijskega sponzorja Red Bull, je dobila še sredstva za razvoj. Moštvo se že krepi, naslednje leto bo ob Rogliču spet dirkal tudi njegov telesni čuvaj, idrijski motor Jan Tratnik. "Vemo, da Jan je kolesar, na katerega se lahko zaneseš. Če se mu reče, da mora voziti spredaj, bo vozil spredaj. Takšnega kolesarja resnično potrebuješ v ekipi. Ob tem sta tudi prijatelja. To bo super," se veseli Zrimšek.

"Primož je bil generator razcveta Jumbo – Visme"

"Jumbo – Vismo je naredil on. Če ne bi bilo Primoža, ne bi bili tako visoko, kot so zdaj." Foto: Reuters Rogličev vpliv na razvoj ekipe smo lahko videli med letoma 2016 in 2023, ko je iz LottaNL – Jumba nastala vrhunska Jumbo – Visma, najboljša ekipa v svetovni seriji, ki je lani dobila vse tri grand toure. "Res je, Jumbo – Vismo je naredil on. Če ne bi bilo Primoža, ne bi bili tako visoko, kot so zdaj. To je moje mnenje. Poznamo nizozemsko kolesarstvo in s francoskim ter italijanskim, kjer je vse res naštudirano do potankosti, se ni moglo primerjati. Tega oni niso imeli. To so začeli delati z njim. In naredili so res vrhunsko ekipo, a kakorkoli obrnemo, je bil Primož generator tega razcveta," je prepričan naš sogovornik.

A če so Nizozemci Rogliča pred osmimi leti sprejeli zadržano in se niso zavedali, kakšnega šampiona so dobili, imajo pri Red Bull - BORI - hansgrohe boljše izhodišče. Že letos jim je Zasavec privozil dve odmevni zmagi. S temi pa pridejo sponzorji, samozavest, zrastejo ambicije ... "In tudi tisti slabši kolesarji – vedeti moramo, da je v takšni ekipi 30 kolesarjev, niso samo zmagovalci, ampak še številni pomočniki in mladi upi, ki se šele razvijajo – so zaradi tega boljši. Ko se znajdeš v ekipi, ki zmaguje, si tudi sam avtomatsko 20 odstotkov boljši. Ta zmagovita atmosfera te preprosto ponese," še poudarja Zrimšek.

Kaj je šlo narobe v šesti etapi?

A na letošnji Vuelti so vendarle pokazali nekaj taktične nezrelosti. V tisti šesti etapi, ko so pozabili na Bena O'Connorja. Je bila to morda stvar neuigranosti? "Ne, moje mnenje je, da takrat preprosto nobena ekipa ni hotela prevzeti odgovornosti. UAE je še vedno mislil, da bo dirkal na končno uvrstitev, saj je bila dirka še v začetni fazi. Oni, Red Bull, Quick Step z Lando in preostala moštva favoritov so malce taktizirala ter čakala. Vsi so čakali Rogliča, kaj bo naredil, on pa je čakal, kaj bodo naredili drugi. In kilometri so šli, 20, 30 kilometrov pred ciljem so spoznali, da bo treba stopiti na plin, a takrat je bilo že prepozno."

"Če bi bil, bi sobotno etapo dobil. Če bi se šefi v avtomobilu bolje odzvali tedaj v šesti etapi, se njihovim kolesarjem ne bi bilo treba tako mučiti zadnjih deset dni. Vse bi bilo lažje." Foto: Reuters

Razlika je bila velika, a se je naposled izkazalo, da niti približno dovolj, da bi Rogliča spravila v večje težave. "Prepričan sem, da je imel Primož vse izračunano, točno je vedel, v katerih etapah lahko pridobi, če je le tako dober, kot bi moral biti. Če je tak, na gorskih etapah kot sta bili petkova 19. in sobotna 20., lahko proti vsem pridobi pol minute. V zadnjih sedmih dneh dirke je nadoknadil pet minut, a se je pri tem kar precej iztrošil, kar se je videlo tudi v soboto, ko ni bil čisto pravi. Če bi bil, bi sobotno etapo dobil. Če bi se šefi v avtomobilu bolje odzvali tedaj v šesti etapi, se njihovim kolesarjem ne bi bilo treba tako mučiti zadnjih deset dni. Vse bi bilo lažje," odgovarja Zrimšek.

Bilo bi lažje, a zato najbrž tudi precej manj zanimivo. "To je res, dirka je bila prav zaradi tega izjemno zanimiva, vsi smo jo napeto spremljali, ves svet je bil pozoren, tudi borba za drugo in tretje mesto je bila enkratna, in mislim, da v zadnjih desetih, petnajstih letih Vuelta ni bila tako spektakularna. Glede trase je sicer najtežja med vsemi tremi grand touri, kolesarji pa pravijo, da je najlažja, saj dirko težko naredijo sami. Mislim, da bodo morali tudi oni priznati, da letos ni resnično bila najlažja," še razmišlja Jure Zrimšek.

Preberite še: