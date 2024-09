Giro d'Italia, Tour de France in Vuelta so tritedenske dirke, ki si sledijo v takšnem vrstnem redu v koledarskem letu. In letošnje je bilo za slovensko kolesarstvo posebno. Po zaslugi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Skupaj sta spisala novo poglavje slovenske kolesarske pravljice. Osvojila sta vse tri Grand Toure, kar je v preteklosti uspelo le trem velikim kolesarskim nacijam.

Slovenija se veseli novega uspeha Primoža Rogliča na Vuelti, kar je zanj četrta skupna zmaga na tritedenski kolesarski španski pentlji. Pokoril je vse tekmece za nov izjemen dosežek. Veseli se že petega velikega uspeha na Grand Tourih, potem ko je lani osvojil še Giro.

Na slednjem je letos v izjemnem slogu pokoril tekmece tudi Tadej Pogačar, nato pa svoje mojstrstvo dokazoval na dirki vseh dirk. Tudi Tour de France je bil njegov, tretjič v karieri.

Slovenija spisala prav posebno poglavje svetovne kolesarske zgodovine

Številni so se spraševali, ali se bo odločil še za nastop na Vuelti, a je hitro postalo jasno, da so trije Grand Touri v enem letu prevelika obremenitev za telo.

Foto: Guliverimage

Za slovenski trojček je bil nato "zadolžen" Roglič, ki mu je navkljub težavam s hrbtom in posledicam padca na Dirki po Franciji uspelo še četrtič v karieri v Madridu obleči rdečo majico najboljšega.

S tem dosežkom se je Slovenija zapisala v prav posebno poglavje svetovne kolesarske zgodovine. Pred tem je le trem kolesarskim velesilam uspel takšen podvig, da so iz ene države kolesarji osvojili vse tri Grand Toure v enem letu.

Prvim je to uspelo Francozom leta 1964. Na enak način, kot sta ga uprizorila Pogačar in Roglič. Takrat je Jacques Anquetil zmagal na Giru in Touru, Vuelta pa je pripadla Raymondu Poulidorju.

Ni še konec

Španija je slavila leta 2008. Na krilih Alberta Contadorja so se veselili zmag na Giru in Vuelti, Carlos Sastre pa je bil najboljši na znamenitem Touru.

Pred šestimi leti so v ospredje stopili kolesarji iz Velike Britanije. Kot prvi so bili trije različni zmagovalci. In sicer je Chris Froome osvojil Giro d'Italia, Geraint Thomas Tour de France, Simon Yates Vuelto.

Tadej Pogačar in Primož Roglič pogledujeta proti naslednjim dirkam in uspehom. Foto: Guliverimage

Zdaj je torej čas za slovensko prevlado, ki se nadaljuje po zaslugi Pogačarja in Rogliča. Zadnja leta sta v ospredju svetovnega kolesarstva in pritegneta ogromno pozornosti, na katerikoli dirki se pojavita. Vse od leta 2019 in do 2024 sta skupaj osvojila kar devet tritedenskih dirk - polovico vseh možnih.

Kolesarske sezone pa še ni konec, čeprav so se tritedenske dirke zaključile. Priložnosti za naslednje odmevnejše dosežke bo še nekaj. Konec septembra bo namreč potekalo svetovno prvenstvo v Zürichu, Pogačar se bo podal na njemu ljubo Dirko po Lombardiji, ki jo je osvojil že trikrat zapored.

Zmage kolesarjev na vseh treh Grand Tourih v enem letu