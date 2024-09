Trener Primoža Rogliča: V zadnjih treh tednih sem večkrat ostal brez besed

Primož Roglič je v nedeljo še četrtič zmagal v skupnem seštevku Dirke po Španiji in se izenačil z rekordom Španca Roberta Herasa. Njegov trener Marc Lamberts je po končani Vuelti priznal, da je celo on dvomil o tem, ali je to zaradi Rogličeve poškodbe hrbta na Touru to sploh mogoče.