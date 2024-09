Primož Roglič sprožil evforijo v Zagorju

Občani Zagorja ob Savi so v nedeljo zvečer zelo bučno proslavili zmago slovenskega kolesarja in njihovega častnega občana Primoža Rogliča, ki je že četrtič zmagal na Dirki po Španiji. V Kisovcu, kjer je Roglič odraščal, so se zbrali številni njegovi navijači, ki so potem ob prižganih baklah praznovali Rogličevo zmago globoko v noč.

V kisovskem krožišču pa je občina s pomočjo navijačev in podjetja Skitti po nedeljski zmagi Rogliča postavila njegovo silhueto na kolesu.

V podporo Rogliču so že ob začetku 79. Dirke po Španiji v zagorski občini izobesili rdeče zastave, z njimi so v nedeljo zjutraj pobarvali osrednje krožišče v mestnem jedru in krožišče v Primoževem Kisovcu.

Foto: STA

Zagorski župan Matjaž Švagan je v nedeljo čestital slovenskemu kolesarju za zmago. Kot je zapisal Žvagan, je bila nedelja znova njegov dan. Izpolnil je cilj, za katerega je Roglič garal, so sporočili z Občine Zagorje ob Savi.

"Izpolnile so se vse tvoje in naše sanje – sanje vseh tistih, ki verjamemo vate in ti neomajno stojimo ob strani ob vseh uspehih, pa tudi padcih," je med drugim dejal Švagan.

Foto: STA

Občina Zagorje ob Savi se je te dni lotila urejanja parka Primoža Rogliča. Park bo postavljen na makadamskem parkirišču, med uvozom v industrijski kompleks tovarne Xella in izvozom na lokalno cesto proti Šemniku. Na zagorski občini so vrednost naložbe ocenili na 80 tisoč evrov.

V parku bodo predstavili dosežke slovenskega kolesarskega asa, ki je častni občan zagorske občine. Ta se mu je doslej poklonila tudi z 10-kilometrsko kolesarsko stezo. Dela so končali aprila.

Foto: STA

Območje bo po trditvah občine zdaj lično in strokovno urejeno, parku bodo dodani napisi dosežkov Primoža Rogliča, ki bodo pritrjeni na konstrukcijo obstoječih olimpijskih krogov na zahodni strani parka, klopi ter stojalo za kolesa in stojalo z orodjem za popravilo koles.