Remco Evenepoel zavrača namigovanja

Remco Evenepoel je vroče ime v svetu kolesarstva. In za dobrim konjem se vedno praši. Nič drugače ni v njegovem primeru. Že lep čas ga povezujejo z morebitnim odhodom v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, kjer ravno slavijo veliko zmago Primoža Rogliča na španski tritedenski pentlji Vuelti.

Remco ima sicer še pogodbo do leta 2026, a se govori, da bi jo bili pripravljeni v Rogličevi ekipi odkupiti.

In kaj na vse to pravijo glavni akterji? Remco je pretekli konec tedna nastopil na Dirki po Britaniji, kjer je v pogovoru za Sporza.be povedal: "Nič ne vem o tem. Na dan pride toliko stvari, a brez kakršnekoli resnice. Pojma nimam, za kaj bi šlo. Sam nisem videl ničesar. Ali bom prihodnje leto še vedno vozil za isto ekipo? Odgovoril bi bil da, kajne?"

Čeprav bi lahko iz njegovih besed razbrali, da bo ostal v ekipi Soudal Quick-Step, pa žerjavica še vedno tli. Veliko se je o njegovem prestopu govorilo tudi na Dirki po Španiji, ki jo je slovenski šampion v velikem slogu osvojil četrtič v karieri.

Ralph Denk govorice posluša iz dneva v dan, sam pa dobro ve, kaj je v ozadju. Foto: Ana Kovač

"Vsak dan poslušam in berem govorice v italijanskih, angleških in belgijskih časopisih," je za HLN priznal izvršni direktor ekipe Ralph Denk in nadaljeval: "Ampak o tem nimam ničesar povedati. So trači in nanje ne smem in ne morem odgovarjati, zato ne bom odgovarjal. Ne glede na to, kako nadležno je to za vas novinarje."

Ali bo Remco ostal pri Soudal Quick-Stepu ali se bo preselil v bogato ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, bo kot vedno pokazal čas, dejstvo pa je, da so se v avstrijsko-nemškem moštvu že nekoliko okrepili za prihodnje leto.

Laurence Pithie (Groupama - FDJ), Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) in Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) bodo v letu 2025 tako nosili nov dres. Veliko se govori tudi o možnosti prihoda Toma Pidcocka in nenazadnje Wouta van Aerta.

In ker želi Red Bull s svojim prihodom v kolesarstvo ustvariti najboljšo ekipo v karavani, lahko pričakujemo, da se bo do konca letošnjega leta še kaj govorilo v povezavi z omenjenimi kolesarji.