... leta 2018 je nemška nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je branila naslov prvaka, izpadla že po skupinskem delu.

Nemci so SP odprli z minimalnim porazom (0:1) z Mehiko, nadaljevali z zmago nad Švedsko (2:1), na odločilni tekmi z Južno Korejo pa izgubili z 0:2 in prvenstvo končali na zadnjem, četrtem mestu svoje skupine. Branilcem naslova se je tako sploh prvič v zgodovini zgodilo, da so ostali brez izločilnih bojev na SP.

"To je za nas zelo hudo razočaranje. V slačilnici je bila smrtna tišina. Zaslužili smo si izpad iz prvenstva," je po velikem neuspehu dejal selektor Joachim Löw, za katerega se je ugibalo, ali bo sploh ostal selektor, čeprav se je zveza še pred odhodom na SP odločila, da s strategom pogodbo podaljša do leta 2022. Ko so se glave ohladile, se je odločil, da ostane na nemški klopi.

Nemčija je na zadnjih štirih svetovnih prvenstvih vselej prišla vsaj do polfinala, vse od leta 1982 pa je bila vsaj četrtfinalistka. Nemci so bili do zdaj štirikrat svetovni prvaki, štirikrat drugi in štirikrat tretji.

Zgodilo se je še ...

Leta 1979 je trikratni svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Muhammad Ali še tretjič napovedal upokojitev, a se je znova vrnil v ring. Pokojni boksar je kariero končal 1981.

Leta 1984 sta se v finalu evropskega nogometnega prvenstva v Parizu udarila gostiteljica Francija in Španija. Michel Platini in Bruno Bellone sta zadela za veliko domače slavje (2:0).



Leta 1997 so košarkarji Slovenije v drugem krogu evropskega prvenstva v Geroni izgubili proti Izraelu z 68:69.

Leta 1998 je Tampa Bay Lightning na naboru lige NHL kot številko 1 izbrala Vincenta Lecavaliera. Kanadčan je za Tampo, s katero je leta 2004 osvojil svoj edini Stanleyjev pokal, igral do leta 2013. Nato se je za dve sezoni preselil k Philadelphia Flyers, kariero pa 2016 končal pri LA Kings.



Leta 2010 je na 177 kilometrov dolgi krožni progi za državno prvenstvo na Ptuju slavil Rado Rogina, ki je postal hrvaški prvak, tako da je Gorazdu Štanglju (Astana) drugo mesto zadostovalo za naslov slovenskega prvaka.



Leta 2012 je slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič osvojil bronasto kolajno v klasičnem spustu na svetovnem prvenstvu v La Plagnu.



Leta 2015 je slovenska judoistka Anamari Katarina Velenšek na evropskih igrah v Bakuju osvojila bronasto medaljo v kategoriji do 78 kg. V boju za tretje mesto je s končnim prijemom ugnala Britanko Natalie Powell.



Leta 2016 so nogometaši Islandije v zadnji tekmi osmine finala na evropskem prvenstvu v Franciji v Nici presenetljivo premagali Anglijo in si zagotovili četrtfinalni nastop.

Rodili so se ...

1918 pokojni ameriški plavalec Adolph Kiefer,

1944 pokojni belgijski kolesar Patrick Sercu,

1963 ameriški dirkač Johnny Benson Jr.,

1966 nekdanja argentinska teniška igralka Mercedes Paz,

1977 nekdanji poljski nogometaš Arkadiusz Radomski,

1977 nekdanji španski nogometaš Raúl Gonzalez Blanco,

1984 švicarski nogometaš Gökhan Inler,

1985 ruska teniška igralka Svetlana Kuznetsova,

1985 nemški voznik formule 1 Nico Rosberg,

1986 ameriški šprinter LaShawn Merritt

1988 ameriška plavalka Kate Ziegler,

1988 slovenski kolesar Luka Mezgec,

1988 avstralski nogometaš Matthew Spiranovic,

1990 ameriški igralec ameriškega nogometa Bobby Wagner,

1991 argentinski nogometaš German Pezzella,

1994 švedska biatlonka Linn Persson,

1994 slovenski nogometaš Klemen Šturm,

1995 ameriški košarkar Monte Morris,

1998 norveški smučarski skakalec Marius Lindvik,

1998 slovenski smučarski skakalec Bor Pavlovčič.