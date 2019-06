Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finale je minil v znamenju spomina na pokojnega. … leta 2003 se je na tekmi polfinala pokala konfederacij v Lyonu med Kolumbijo in Kamerunom v 72. minuti zgrudil Kamerunec Marc-Vivien Foe, medtem ko okoli njega ni bilo nobenega nogometaša. Takoj je bilo jasno, da gre za nekaj hujšega. Potem ko so ga odnesli z igrišča, so ga oživljali 45 minut, a jim žal ni uspelo.

Takrat 28-letni nogometaš Lyona, ki je sezono pred tem igral za Manchester City, je umrl zaradi zastoja srca. Igralec sredine igrišča, ki je v Evropi igral še za West Ham United in Lens, je v dresu Kameruna zbral 64 nastopov in zabil osem golov.

Finale takratnega pokala konfederacij, ki je bil tri dni pozneje v Parizu, je minil povsem v znamenju spomina na pokojnega nesrečnega nogometaša. V finalu je Francija z 1:0 premagala prav Kamerun, potem ko je odločilni zlati gol dosegel Thiery Henry v prvem podaljšku.

Zgodilo se je še ...

Leta 1954 je na svetovnem prvenstvu v Švici (prvem v Evropi po 2. svetovni vojni) na četrtfinalni tekmi Avstrija premagala domačo reprezentanco s 7:5, kar je še do danes najvišji izid kake tekme na zaključnih turnirjih.

Leta 1989 so košarkarji Jugoslavije osvojili naslov evropskega prvaka, potem ko so v Zagrebu v velikem finalu premagali Grčijo z 98:77. Ob Juretu Zdovcu so v modrem dresu blesteli še Dražen Petrović, Žarko Paspalj, Dino Radja, Vlade Divac …

Leta 1992 je Danska v finalu evropskega prvenstva z 2:0 premagala Nemčijo in osvojila do zdaj edini naslov evropskega prvaka.

Leta 1995 so košarkarji Slovenije na evropskem prvenstvu v Grčiji v 5. krogu skupinskega dela izgubili proti Španiji s 85:88 in se poslovili od tekmovanja.

Leta 1996 je River Plate na povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) z 2:0 premagal Americo in s skupnim izidom 2:1 osvojil pokal.

Leta 1998 je David Beckham zabil prvi gol v dresu Anglije, ko je na svetovnem prvenstvu v Franciji zadel s prostega strela pri zmagi nad Kolumbijo z 2:0. Skupaj je na 94 nastopih 17-krat zatresel mrežo nasprotnika. Na isti tekmi je v dresu Kolumbije zadnjič nastopil legendarni Carlos Valderrama, s 111 tekmami rekorder po številu nastopov v dresu kolumbijske reprezentance. Zabil je tudi 11 golov.

Leta 2004 je Robert Koren zabil gol za Lillestrom pri zmagi v 12. krogu norveškega prvenstva pri domači zmagi nad Fredrikstadom s 3:0.

Leta 2006 se je od kolesarstva poslovil eden izmed najboljših slovenskih kolesarjev Valter Bonča, četrti slovenski profesionalec, ki je zmagal na dirki po Avstriji, osvojil pa tudi naslov najboljšega na dirki po Sloveniji.

Leta 2007 se je po osmih letih igranja za londonski Arsenal v Barcelono preselil francoski zvezdnik Thierry Henry. Na isti dan je nemški napadalec Miroslav Klose zapustil Werder Bremen in se preselil k Bayernu Münchnu.

Leta 2007 je zvezdnik nemškega nogometa Miroslav Klose iz Werderja prestopil v münchenski Bayern.

Leta 2017 se je Hokejska zveza Slovenije odločila za selektorsko zamenjavo. Nika Zupančiča je nasledil Kari Savolainen, s katerim so sklenili enoletni dogovor o sodelovanju.

Rodili so se ...

… leta 1911 nekdanja ameriška atletinja Babe Didrikson

… leta 1932, nekdanji slovenski plavalec in vaterpolist Niko Adlešič

… leta 1948, nekdanji portugalski nogometaš Manuel Bento

… leta 1954, nekdanji španski nogometaš Luis Arconada

… leta 1961, nekdanji ameriški kolesar Greg LeMond

… leta 1962, nekdanji avstrijski smučar Hubert Strolz

… leta 1965, nekdanji slovenski rokometaš Borut Zorman

… leta 1968, nekdanji italijanski nogometaš Paolo Maldini

… leta 1968, nekdanji romunski nogometaš Dorinel Munteanu

… leta 1969, nekdanji norveški atlet, šprinter Geir Moen

… leta 1969, nekdanja slovenska košarkarica Sergeja Zupan

… leta 1970, nekdanja beloruska telovadka Marina Lobač

… leta 1970, nekdanji kenijski atlet, tekač na dolge proge Paul Bitok

… leta 1971, nekdanji italijanski motorist Max Biagi

… leta 1975, nekdanji slovenski rokometaš Goran Bilbija

… leta 1976, nekdanji kanadski hokejist Ed Jovanovski

… leta 1976, nekdanji slovenski nogometaš Marko Vogrič

… leta 1977, nekdanji nemški rokometaš Florian Kehrmann

… leta 1978, nekdanja slovenska odbojkarica Sandra Grabič

… leta 1979, nekdanji angleški nogometaš Andy O'Brien

… leta 1979, nekdanji grški nogometaš Kostas Katsouranis

… leta 1979, nekdanji slovenski košarkar Marko Maravić

… leta 1981, nekdanja ruska atletinja, tekačica Natalija Antjuk

… leta 1983, slovenski kanuist Jošt Zakrajšek

… leta 1984, slovenski rokometaš Uroš Rapotec