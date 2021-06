Pogačar po kaotični etapi: Ne vem, kaj je bilo. Kar naenkrat smo bili vsi na tleh.

Najbolj jo je danes skupil Francoz Cyril Lemoine in to pri drugem množičnem padcu, za katerega so krivi kolesarji sami.

"Ne vem, kaj je bilo. Kar naenkrat smo bili vsi na tleh," je danes po kaotični prvi etapi 108. Dirke po Franciji, ki sta jo zaznamovala dva grda množična padca, povedal lanski junak Toura Tadej Pogačar. "Cel dan je bilo veliko nervoze gor in dol. Potem se je zgodil tisti prvi padec. Še zdaj mi ni jasno, kaj se je zgodilo," pa je dogajanje komentiral Matej Mohorič. Slovenski kvartet se je danes najhujšemu izognil, čeprav je tudi Primož Roglič pristal v jarku ob cesti, a vsi niso imeli takšne sreče. Trije so danes odstopili, Francoza Cyrila Lemoina so odpeljali v bolnišnico.

"Že od samega začetka smo se zagnali kot zajec v zelje. Bil sem pripravljen in v ospredju, potem pa je takoj pred mano en Francoz slabo ocenil otoček na cesti in ga zapel, sam pa sem se moral k sreči le ustaviti, tako da ni prišlo do padca. Že takrat sem si rekel, 'dobrodošel na Touru'," je po etapi prve težave po vsega nekaj kilometrih za RTV Slovenija opisal Matej Mohorič.

Navijačica dirke sploh ni gledala

Potem se je dogajanje na dirki umirilo, pa se spet razvnelo v zaključku. Kakšnih 50 kilometrov pred ciljem je za prvi množičen padec poskrbela gledalka ob progi, ki je televizijskim kameram pozirala s kartonastim transparentom, stala je na cesti, s hrbtom proti naglo bližajoči se karavani in vanjo je zapel Nemec Tony Martin, lokomotiva moštva Jumbo-Visma. Takoj za njim je vozil Wout Van Aert, za njim Primož Roglič. Jumbovci so popadali eden čez drugega, ob njih pa tudi večina preostalih kolesarjev na dirki.

The fan was watching the TV cameras and not the riders. #TDF2021 pic.twitter.com/hHtNkx6gFu — CyclingTips (@cyclingtips) June 26, 2021

Padcu jih je ubežalo le kakšnih 15, med temi takrat še edini preostali ubežnik, Nizozemec Schelling, a so tako on kot tistih nekaj srečnežev za njim upočasnili tempo in počakali na osmoljence. Večina se jih je hitro vrnila, mnogi potolčeni in opraskani, tudi Pogačar je nadaljeval z okrvavljenim kolenom, Roglič pa si je malce zaskrbljeno masiral levo ramo.

Po padcu zmeda. "Še zdaj mi ni jasno, kaj se je zgodilo."

Po tem je bilo nekaj zmede, glavnina se je razdrobila v več skupin, kolesarji so lovili priključek. "Cel dan je bilo veliko nervoze gor in dol. Potem se je zgodil tisti prvi padec. Še zdaj mi ni jasno, kaj se je zgodilo. Bilo je veliko zmede tudi po radijskih linijah, saj nismo vedeli, ali sta Sonny (Colbrelli, op. p.) in Jack (Haig, op. p.) spredaj ali zadaj. Nato smo le ujeli priključek glavnini," je dogajanje opisal Mohorič.

Ta je tako kot preostali trije Slovenci nadaljeval, kot tudi 180 preostalih kolesarjev, le Nemec Jasha Sütterlin (DSM) ni mogel nadaljevati. Je pa Rogličev pomemben pomočnik Martin z dirko nadaljeval močno okrvavljen in v bolj turističnem ritmu. Za trenutek je izgledalo, da utegne celo odstopiti, pa je stisnil zobe in vztrajal do cilja.

Ko smo si že oddahnili ...

Ko smo si že oddahnili, prešteli preživele in se posvetili dirki, so kakšnih sedem kilometrov pred ciljem za novo dramo poskrbeli kar kolesarji sami. Pri nervoznem prerivanju za pozicije je prišlo do novega množičnega padca, tokrat pi precej višji hitrosti. Kolesarji so leteli v obcestni jarek, dobro sta jo skupila tudi Britanec Christopher Froome in Pogačarjeva moštvena kolega, Švicar Marc Hirschi in Američan Brandon McNulty, še veliko huje pa Latvijec Ignatas Konovalovas (Groupama FDJ) ter Francoz Cyril Lemoine (B&B Hotels P/B KTM). Ta nesrečnika z dirko nista več mogla nadaljevati, Lemoina so na nosilih odpeljali v bolnišnico.

Another big crash deep in the finale of the stage. #TDF2021pic.twitter.com/lHEOYqCc3I — CyclingTips (@cyclingtips) June 26, 2021

#TDF2021 Here is how the Stage 1 crash at 7 5km to go unfolded pic.twitter.com/0zQ3iMDdfI — The Daily Peloton (@TheDailyPeloton) June 26, 2021

"Ne vem, kaj je bilo. Kar naenkrat smo bili vsi na tleh. Mi smo utrpeli kar nekaj škode in upam, da bo vse v redu," je za RTV Slovenija prvi padec opisal 22-letni lanski zmagovalec Toura. "Z mano je vse v redu. Brandon McNulty pa po drugem padcu ni videti dobro," pa je Pogačar povedal o drugem padcu, ki se mu je sam srečno izognil, saj je bil dovolj spredaj v glavnini.

"Od starta do konca smo šli na polno"

Pogačar in Roglič sta v zaključku etape držala stik z najboljšimi, Mohorič je pomagal svojemu moštvenemu kolegu Sonnyju Colbrelliju, a francoski zvezdnik Julian Alaphilippe je v zaključni vzpon napadel na vso moč in se več kot dva kilometra do cilja odpeljal tekmecem. "Res je bil težek vzpon na koncu, od starta do konca smo šli na polno. Alapiliippu je zneslo do vrha, mislim, da je bil najmočnejši. Če bi se takoj zagnal za Julianom, bi mogoče še šlo, saj je tudi njega malce pobiralo. Ampak spet se je pokazalo, da ima največji pospešek in dokazal, da je klasa zase," je zadnje tri kilometre ocenil Pogačar.

Pogačar je v cilj prišel na šestem mestu, še boljši je bil Roglič, ki mu je v zaključku pomagal Wout Van Aert. "Ko sem videl, da nimam moči za napad na etapno zmago, sem pomagal Primožu, da je zadržal stik z drugo skupino," je po etapi povedal belgijski državni prvak, ki so ga poleg Alaphilippa in Van der Poela danes mnogi šteli med favorite za etapno zmago. Roglič je zasedel odlično tretje mesto.

Alaphilippe uresničil scenarij

Alaphilippe je tako prvi oblekel rumeno majico, v zaključku je bil neulovljiv. "To je neverjetno. Tak scenarij sem si predstavljal pred začetkom dirke. Moja ekipa je opravilo odlično delo, pazili so name in nadzorovali dirko. Ujel sem se v padec, ampak sem ostal miren in dovolj močan za napad na zadnjem klancu, kjer smo hoteli kar se da otežiti stvari, da bi se znebili sprinterjev," je povedal kapetan moštva Deceuninck QuickStep, ki bo zdaj najverjetneje vsaj do konca prvega tedna dirke vztrajal v rumenem.

Za mnoge konec sanj o rumeni majici

"Toura v prvem tednu ne moreš dobiti, lahko pa ga izgubiš," je priljubljena modrost na dirki vseh dirk in izkazala se je za bridko resnično za nekaj favoritov. Zaradi padcev so si ogromen zaostanek pridelali Kolumbijec Miguel Angel Lopez in Nemec Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), oba 1:49 za zmagovalcem, pa Avstralec Richie Porte (Ineos Grenadiers), ki je zaostal 2:16 minute. Britanec Simon Yates (BikeExchange) je zaostal več kot tri, Španec Alejandro Valverde (Movistar) in zmagovalec lanskega Gira, Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) pa več kot pet minut in pol. Kanadčan Michael Woods (Israel Start-Up Nation) je v cilj pripeljal skoraj devet minut, Marc Soler (Movistar) pa skoraj 25 minut za zmagovalcem.

Rogličev pomočnik Martin in Pogačarjev Hirschi sta prišla v cilj, 16 in 18 minut za vodilnimi, tudi Froome, z dobrimi 14 minutami pribitka.