Alaphilippe zmagovalec dramatične etape, Roglič tretji!

Prva etapa letošnjega Toura se je po pričakovanjih razživela šele v zaključku, ko je glavnina ujela ubežnike in se je začel boj za čim boljše pozicije, nihče pa ni pričakoval drame, za katero sta poskrbela dva množična padca. Slovenski kolesarji so prvemu ubežali brez hujših posledic, čeprav je neprevidna gledalka ob progi s kartonastim transparentom s kolesa najprej sklatila prav Tonyja Martina, nemško lokomotivo moštva Jumbo-Visma, katerega kapetan je Primož Roglič. Tudi Zasavec je trdo pristal na tleh, prav tako Pogačar, a oba sta se izognila hujšim poškodbam.

Svetovni prvak Julian Alaphilippe je prvi oblekel rumeno majco na letošnjem Touru. Foto: Reuters

Ko so se kolesarji spet zbrali in se zopet osredotočili na zaključek etape, so kolesarji z nervoznimi manevri sami poskrbeli za drug množični padec, kakšnih sedem kilometrov pred ciljem. Temu je večina favoritov ušla, zaključek etape je tako pripadel Julianu Alaphilippu, ki je močno potegnil v zaključni klanec. Svetovnemu prvaku ni mogel slediti nihče, a naša asa Primož Roglič in Tadej Pogačar sta se dobro držala in v cilj prikolesarila na tretjem in šestem mestu.

Matej Mohorič (Bahrain Victoruious) je bil 45., Luka Mezgec (BokeExchange) pa 74.

Potek 1. etape, Brest – Landernau (197,8 km):

CILJ: Alaphilippe je zmagovalec prve etape letošnjega Toura in bo jutri nosil rumeno majico!

1,5 km do cilja: Alaphilippe vztraja, van der Poel je prehitel slovenski dvojec sledi Francozu, ki ima lepo prednost.

2,3 km do cilja: Alaphilippe je napadel! Pogačar in Roglič mu sledita!

17:04 (7,5 km do cilja): spet je prišlo do množičnega padca, ko je glavnina močno pospeševala. Na tleh številni kolesarji! Pogačar in Roglič sta tokrat ubežala padcu. Tudi Mohorič je preživel in ostaja s Sonnyjem Colbrellijem, favoritom Bahraina za današnjo zmago.

16:58 (12 km do cilja): kolesarji so opravili s predzadnjim, nekategoriziranim vzponom v etapi, zdaj se spuščaju proti zaključku, kjer jih čaka klanec tretje kategorije, pa po njem še t. i. "lažna ravnina" do samega cilja. Za zdaj je še vse mirno, ekipe zavzemajo položaje za končni napad.

16:43 (22 km do cilja): zdaj so v glavnini vsi kolesarji, razen nesrečnega Nemca Sütterlina, ki je kot prvi odstopil z letošnje francoske pentlje.

16:35 (28 km do cilja): Schelling je ujet, v glavnini se je spet zbrala večina kolesarjev, Roglič in Pogačar sta zraven, tudi Mohorič in Mezgec. Kolesarji so spet osredotočeni na zaključek etape.

🇳🇱@IdeSchelling held on for almost 160km at the front before the peloton reeled him. Impressive way to kick off his first #TDF!#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/B8IpSf7BQF — letourdata (@letourdata) June 26, 2021

16:28 (33 km do cilja): karavana je razbita na več skupin, Roglič in Mohorič sta v prvi, nekoliko so zaostali Coquard, Haig, Van Aert, Colbrelli, Lopez, pa tudi Pogačar, Sagan je ujel glavnino. Schelling še vedno vodi, a je njegova prednost padla pod minuto.

16:20 (40 km do cilja): kolesarji se počasi zbirajo v glavnini, večina nadaljuje z dirko, Tony Martin okrvavljen zaostaja, odtopil je Jasha Sütterlin (DSM). Slovenci so jo odnesli dokaj srečno, tudi Roglič, ki je vozil v ekipi za Martinom.

16:13 - kaos! Eden od neprevidnih navijačev ob progi je s kolesa s transparentom sklatil Tonyja Martina (Jumbo-Visma), sledil je množični padec, na tleh so pristali domala vsi kolesarji, najhuje so jo odnesli prav Roglič in njegovi.

16:09 (47 km do cilja): Ide Schelling (Bora Hansgrohe) je osvojil še svojo tretjo gorsko točko danes, prvi je prečkal Cote de Saint-Rivoal (IV. kategorija) in bo jutri nosil pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki. Pred glavnino ima še minuto in 25 sekund prednosti. Schelling je prvi Nizozemec s pikčasto majico po Johnnyju Hoogerlandu, zmagovalcu letošnje Franje, ki je leta 2011 pikčasto majico nosil pet dni.

15:47 (63 km do cilja): karavana je prešla tudi edini leteči cilj v prvi etapi, v Braspartsu, Schelling je pobral 20 točk, dve minuti in pol za njim so se pokazali sprinterji, Caleb Ewan je vzel 17 točk za drugo mesto, Peter Sagan 15 za tretje, sledijo Matthews (13), Coquard (11), Demare (10), Bouhani (9), Colbrelli (8), De Buyst (7), Cavendish (6), pa naš Luka Mezgec (5) na 11. mestu, za njim pa še Oss (4), Martin (3), Gesink (2) in Pedersen (1). Na čelu glavnine se zdaj izmenjavajo moštva, počasi se bo začel bolj neizprosen boj za pozicije.

💚 First intermediate sprint of the #TDF2021 : behind Ide Schelling, 🇦🇺 @CalebEwan wins the sprint from the pack.



💚 Premier sprint intermédiaire du #TDF2021 : derrière Ide Schelling, 🇦🇺 Caleb Ewan remporte le sprint du peloton. pic.twitter.com/Z3wMHiM2SR — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021

15:40 (65 km do cilja): glavnina je že pogoltnila peterico ubežnikov, Schelling pa še kar vztraja v vodstvu, 2:30 pred zasledovalci.

15:33 (70 km do cilja): Ide Schelling se noče predati, zdaj vozi sam v ospredju, pred preostankom ubežne skupine ima 2:23 prednosti, peterica pa le še 20 sekund pred glavnino. Na čelu te že cel dan tempo diktirajo kolesarji Alpecina (ekipa Mathieua van der Poela) in Deceuninck QuickStepa (Alaphilippe).

15:15 (82 km do cilja): kolesarji so že v drugi polovici etape, četrti gorski cilj (Cote de Stang ar Garront, IV. kategorije) je dobil Schelling, ki se je nemotiviranim kolegom iz ubežne skupine odpeljal nekaj sto metrov pred vrhom, sicer pa se vodilni šesterici glavnina vse bol približuje. Razlika je zdaj le nekaj več kot minuto.

V glavnini je prišlo še do enega padca, na tleh sta se znašla Aurélien Paret-Peintre (AG2R) in Joris Niewenhuis (DSM), oba sta se spet povzpela na kolesi in nadaljujeta z dirko.

14:45 (105 km do cilja): kolesarji se bližajo polovici etape, ubežniki imajo še nekaj več kot dve minuti prednosti, kar je odločno premalo, da bi jim uspelo danes beg uspešno izpeljati do konca. V zaključku etape se bodo za zmago udarili specialisti za enodnevne dirke. Že omenjeni Rogličev kolega Wout van Aert, pa njegov večni tekmec še iz ciklokrosa Van der Poel, pa svetovni prvak Julian Alaphilippe so favoriti.

14:00 (136,4 km do cilja): dve točki na gorskem cilju III. kategorije (Cote de Locronan) je osvojil Francoz Anthony Perez (Cofidis), eno Nizozemec Ide Schelling (Bora Hansgrohe). Ubežniki imajo 2:55 prednosti pred glavnino.

⛰ Côte de Locronan 3⃣cat



🇫🇷 @PerezAnthony1 - 2pts

🇳🇱 @IdeSchelling - 1 pt



⚪🔴 @PerezAnthony1 now leading the KOM classification.



⚪🔴 @PerezAnthony1 prend virtuellement la tête du classement de la montagne. #TDF2021 pic.twitter.com/eqtmovrbMJ — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021

13:48 (143 km do cilja): vodilna šesterica vozi 2:43 pred glavnino.

Van Aert ima danes proste roke

Eden od favoritov za zmago v današnji etapi je belgijski državni prvak Wout Van Aert, Rogličev moštveni kolega v Jumbo-Vismi. Tole je povedal pred startom: "Etapa je težja, kot se si mislil, kar sem ugotovil na včerajšnjem ogledu. Danes imam proste roke, da poskušam doseči kar se da dober izid. Seveda bo treba paziti na Primoža, da ostane v dobri poziciji, a grem lahko tudi na etapno uvrstitev. Mathieu (van der Poel, op. p.) je zagotovo bolje pripravljen, bil je impresiven na Dirki po Švici, sam pa se nekako še vračam v najboljšo formo, v resnici me je dosežek na državnem prvenstvu kar močno presenetil. Je pa tudi motivacija, a moja forma trenutno ni najboljša. S Primožem se zelo dobro razumeva, lani ste videli, da je mogoče delati za ekipo in ob tem tudi loviti etapne uvrstitve, v začetku Toura imam tako dovoljenje, da poskusim."

13:25 (158 km do cilja): Van der Poel se je ustavil ob cesti in se preobul, kot kaže, je imel težave z obutvijo. Zdaj lovi glavnino. V tej je za zdaj vse mirno, tudi Pogačar in Roglič sta dobro razpoložena. Ubežna šesterica ima 3:20 prednosti.

It's a shoe change for 🇳🇱 @mathieuvdpoel! He's back in the peloton.



👟 @mathieuvdpoel va t-il trouver chaussure à son pied ? Il est de retour dans le peloton.#TDF2021 pic.twitter.com/5HF3b8O3Gq — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021

13:10 (170 km do cilja): Nizozemec Van Poppel je osvojil drugi gorski cilj etape, Cote de Rosnoën. Ubežna šesterica vozi 3:40 pred glavnino.

13:00 (176 km do cilja): Britanec Swift je ujel vodilno peterico, ubežniki imajo že 2:20 prednosti pred glavnino.

🚴‍♂️ A peloton riding through Brittany.



🚴‍♂️ A travers la Bretagne.#TDF2021 pic.twitter.com/EnFW9lo7Cv — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021

12:55 (180 km do cilja): imamo ubežno skupino! Glavnini se je po napadu Francka Bonnamourja (B&B) odlepila še četverica, Danny van Poppel (Intermarché), Cristian Rodriguez (Totalenergies), Anthony Perez (Cofidis) in Ide Schelling (Bora), lovi jo še Conor Swift (Arkea-Samsic), glavnina je popustila.

12:45 (188 km do cilja): Belgijec Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash) je osvojil prvo gorsko točko na letošnjem Touru, prvi je prečkal Cote de Trebeolin. Še vedno se vrstijo poskusi pobegov, za zdaj brez uspeha.

Prišlo je tudi že do padca, k sreči brez hujših posledic:

Slalom chicane just after the start… What could possibly go wrong?!?



“We’ve had the first crash!” #TDF2021 pic.twitter.com/KBdcZ2qThB — Felix Lowe (@saddleblaze) June 26, 2021

12.34 (197,8 km do cilja): prva etapa letošnjega Toura se je začela tudi zares! Takoj po "kilometru nič" so se začeli napadi.

12.10 - začela se je zaprta vožnja, 184 tekmovalcev se bo v resen boj pognalo ob 12.30, ko bodo prevozili oznako za "kilometer nič".

Prva etapa Toura 2021 se bo začela ob 12.30 v Brestu. Kolesarje čaka 197,8-kilometrska trasa do Landerneuaja, šest vzponov (štirje četrte in dva tretje kategorije, skupaj pa skoraj 2.800 metrov plezanja), v boju za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki bo danes na voljo osem točk, za zeleno najboljšega po točkah pa 50. na cilj naj bi kolesarji prispeli nekaj po 17. uri.

Na startu so štirje slovenski kolesarji, poleg dvojca "Pog & Rog" – duhovita okrajšava za Pogačarja in Rogliča, ki se prijemlje po omrežjih -, še Luka Mezgec (BikeExchange) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Mohorič bo nosil poseben dres slovenskega državnega prvaka. V Bahrainu imajo dva državna prvaka, tudi Sonny Colbrelli ima poseben dres z italijansko trobojnico.

Na startu so štirje zmagovalci Toura, poleg branilca lanske zmage, našega junaka Tadeja Pogačarja, še Valižan Geraint Thomas (zmagal leta 2018), pa Britanec Christopher Froome (2013, 15, 16 in 17) ter Italijan Vincenzo Nibali (2014). Manjka zmagovalec iz leta 2019, Kolumbijec Egan Bernal, ki je letos dobil Giro, dirkal pa bo tudi na Vuelti in poskušal priti do trojčka zmag na največjih dirkah.

108. Tour bo začelo 184 tekmovalcev, 45 jih bo na največji dirki v kolesarstvu nastopilo prvič. Med temi je tudi nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel, eden od favoritov za današnjo etapno zmago, ki bo danes s svojimi kolegi iz moštva Alpecin Fenix oblečen v barvit retro dres, s katerim želi počastiti spomin na svojega leta 2019 umrlega dedka, legendarnega francoskega kolesarja Raymonda Poulidorja. Mednarodna kolesarska zveza Uci je danes prižgala zeleno luč zanimivim oblačilom.