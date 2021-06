Nekdanji lastnik pikčaste majice na Touru je zmagovalec Franje

Nizozemec z avstrijsko licenco, ki je imel v svoji karieri veliko smole in težav s poškodbami, na Touru 2013 ga je med drugim podrl avtomobil francoske televizije, je v ciljnem sprintu premagal Matica Grošlja, še lani tekmovalca ljubljanske ekipe Gusto Santic, v ubežni skupini pa je bil še nekdanji amaterski svetovni prvak Gregor Tekavec, ki se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Hoogerland je napadel na vzponu na Kladje, na vrhu je imel več kot minuto prednosti, na spustu pa sta ga slovenska zasledovalca ujela. Do cilja sta se ga poskušala otresti, a jima ni uspelo.

Med dekleti je progo najhitreje prevozila Britanka Matea Deliu (3:53:33), ki je za nekaj desetink prehitela Katarino Novak. V malem maratonu je sprint dobil Tadej Aleš, v zaključku je imel več moči od dvakratnega zmagovalca Matica Plaznika.

Foto: Sportida

Startni znak za začetek 40. izvedbe maratona sta kolesarjem ob zvokih Avsenikove Golice dala predsednik organizacijskega odbora Jože Mermal in župan Ljubljane Zoran Jankovič, ki je pred tem tudi podelil priznanja zaslužnim organizatorjem na čelu z direktorjem maratona Gorazdom Penkom ter pobudnikoma prireditve Tonetu Fornezziju-Tofu in Janezu Winklerju, priznanja pa sta si prislužila tudi selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman in pa tekmovalni as Tadej Pogačar. Župan je v šali zmagovalca lanskega Toura poskušal prepričati, da nastopi in zmaga tudi na maratonu, saj je dirko Po Sloveniji, katere zadnja etapa se je na istem prizorišču začela nekaj minut pozneje, tako ali tako že dobil.

Kaj so povedali udeleženci maratona Franja?

Foto: Alenka Teran Košir Miha in Nejc: S sinom (13 let), ki pri Calcitu trenira gorsko kolesarstvo, sva danes prvič skupaj na maratonu Franja. Za začetek sva izbrala traso male Franje (97 kilometrov), najin cilj pa je v prvi vrsti ta, da si ustvariva posebno doživetje. Rezultat ni pomemben, važno je le, da živa in zdrava prideva naokrog. To, da bodo pred nami štartali profesionalci na dirki Po Sloveniji, je pri tem samo še bonus.

Foto: Alenka Teran Košir Žiga Valetič, pisatelj, publicist in scenarist: Kakšne ambicije imam na Franji? Zgolj potovanje. Saj vidite, da nimam niti SPD pedal (smeh), ki bi mi nekoliko olajšala vse skupaj, tako da pričakujem, da bom vozil v t. i. "disko grupi" na koncu karavane. Najprej sem bil sicer prijavljen na malo Franjo, potem pa sem bil po pregledu vremenskih razmer, ki kažejo, da ne bo premočnega sonca, in dobrem spancu tako samozavesten, da sem se odločil, da se lotim kar daljše verzije. Ker sem jo enkrat že vozil, približno vem, kaj lahko pričakujem. Malo me skrbi klanec na Kladje, a se ga bom lotil počasi, tako da ne bi smelo biti težav. Računam, da bom na cilju v dobrih sedmih urah.

Foto: Alenka Teran Košir Gala Lukman, kineziologinja in trenerka za ženske: To je moja prva velika Franja, pred tem sem bila enkrat na mali Franji. Kaj me skrbi? Morebitni padec ali počena guma, ker je ne znam zamenjati (smeh). Računam na pomoč kolegov. Na leto opravim okrog dva tisoč kilometrov, precej časa preživim tudi na gorskem kolesu.

Foto: Alenka Teran Košir Tina in Sašo Jereb, novinarka in nekdanji judoist: To je šele najin drugi maraton Franja. Prvič sva ga odpeljala leta 2013, ko še nisva imela otrok, tako da bo tole zdaj test, kako je z najino formo po otrocih. Če sva jo še sposobna odpeljati (smeh).