Dobro razpoloženi Roglič poka od samozavesti #video

Samo še dva dneva nas ločita od začetka težko pričakovane Dirke po Franciji (26. junij), kjer bodo številne oči uprte tudi v največjega osmoljenca lanske dirke Primoža Rogliča, ki je predzadnji dan Toura ostal brez že skoraj zagotovljene zmage.

Na novinarsko konferenci v Brestu v francoski pokrajini Bretanji, ki gosti prvi dve etapi letošnje Dirke po Franciji, je odgovarjal na vprašanja o svoji pripravljenosti, kronometru in odnosu z lanskim zmagovalcem dirke Tadejem Pogačarjem, ki bo letos vozil s prestižno številko 1 na hrbtni strani svojega dresa.

"Počutim se samozavestno"

Roglič, ki bo letos že četrtič nastopa na Touru, je dejal, da so se v ekipi Jumbo-Visma letos odločili za drugačen pristop, ki vključuje manj dirk in več treninga, a sam v tem, da ni dirkal že dva meseca, ne vidi nič posebnega.

Foto: zajem zaslona

"Na Tour prihajam z višinskih priprav, kar se je ponavadi dobro obneslo, tako na Giru kot na Vuelti (leta 2019, ko je bil 3. na Giru in zmagovalec na Vuelti, op. a.), tako da sem pripravljen. Tudi lani je bil pred začetkom Toura kar precejšen premor, takrat zaradi epidemije covid-19, pa smo kljub temu dobro začeli dirko. Počutim se dokaj samozavestno. Počakajmo še nekaj dni, pa bomo videli, kako bo šlo," je dejal slovenski kolesarski zvezdnik, ki že rekordno dolgo zaseda prvo mesto na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.

Na Touru ga bodo podpirali Belgijec Wout Van Aert, ki je zaradi odstranitve slepiča sicer ostal brez nekaj treninga, a je pred dnevi postal novi državni prvak v cestni vožnji, kar pomeni, da je v izvrstni formi, Nizozemci Mike Teunissen, Steven Krujiswijk in Robert Gesink, novinec na Touru, Danec Jonas Vingegaard, ki se je izkazal na Dirki po Baskiji in bo v ekipi nadomestil Toma Dumoulina, nemška lokomotiva Tony Martin in ameriški hribolazec Sepp Kuss.

Čeprav ti na zadnjih dirkah niso izstopali, Roglič verjame v podporno ekipo. "Na Tour prihajamo z zelo močno ekipo in pripravljeni smo na boj s konkurenco. Če imaš dobre noge, nikoli ni težav. Sicer pa ponavljam, na dirki nisem sam, obkrožen sem z zelo dobro pripravljenimi fanti, v katere močno verjamem."

Roglič je od zadnje dirke, prestižne klasike Liège-Bastogne-Liège 25. aprila, na kateri je zmagal Pogačar, večino časa namenil treningu.

"Poskušal sem se čim bolje pripraviti na to dirko. Kako dober sem, bomo izvedeli kmalu, že začetek dirke bo zelo zahteven, in potem na vseh preostalih etapah in v dneh, ki sledijo. Že nestrpno čakam, da se vse skupaj začne, saj razen treningov že res dolgo nisem tekmoval. Počutim se pripravljeno," sporoča.

Foto: Guliverimage

Več časa na kronometrskem kolesu

Dotaknil se je tudi obeh kronometrskih etap. Prvi kronometer bo v 5. etapi (27,2 km), drugi, daljši (30,8 km) pa na predzadnji dan. Oba bosta ravninska, medtem ko je bil lani na Touru le eden, in to gorski kronometer dan pred koncem dirke, ki je povsem spremenil njen razplet.

"Ogledali smo si obe trasi, kako odločilna bosta tokratna kronometra, pa bomo videli na koncu. Sicer pa, kot smo videli že lani, lahko sta kar ključna," se je z ironičnim nasmehom ozrl k predzadnjemu dnevu lanskega Toura, ko mu je Tadej Pogačar s fenomenalnim kronometrom speljal skoraj že zagotovljeno zmago.

"Na kronometru lahko pride do velikih razlik in ravno s tem v mislih smo letos več časa namenili treningom vožnje na čas. V to smo vložili veliko dela in videli bomo, kako se bomo spopadli z njim. Občutki so dobri, ampak ko voziš sam, ne moreš vedeti, kako dobri so drugi. Vse to se bo pokazalo na dirki," je napovedal Roglič, ki je na novinarski konferenci poskrbel za ravno obratno potezo kot Cristiano Ronaldo na letošnjem evropskem nogometnem prvenstvu, ko je umaknil steklenico Coca-Cole in medijem raje pokazal plastenko vode.

Roglič je na srečanje z mediji prinesel pločevinko piva. Na vprašanje enega od novinarjev, zakaj se je odločil za takšno potezo, je Zasavec prostodušno priznal, da zato, da naredi reklamo za njihovega sponzorja.

Navijači vedno dajo krila

Dotaknil se je tudi nekoliko ohlapnejših ukrepov, ki so se začeli sproščati zaradi dokaj spodbudne epidemiološke slike. "Res se veselim letošnjega Toura, saj se ukrepi sproščajo, tudi omejitev je vedno manj. Upam, da si bo dirko tudi ob cesti lahko ogledalo več ljudi kot lani. Da bomo spet dobili tisti dodaten zagon, ki ga dobimo vedno, kadar so navijači ob trasi in skupaj uživamo na Dirki po Franciji."

Foto: Guliverimage

Odnos s Pogačarjem tak kot prej

Ob zadnjem vprašanju, ali je lanski Tour spremenil njegov odnos s Tadejem Pogačarjem, se je Roglič nasmehnil in odgovoril, da se nista ravno družila v prostem času, a tega nista počela niti pred tem, vse preostalo pa je ostalo enako kot prej.

Na novinarski konferenci je bil tudi športni direktor Grischa Nierman, ki je napovedal, da bodo v ekipi letos taktiko dirkanja nekoliko spremenili in da se zelo dobro zavedajo, da je konkurenca precej močnejša kot v letu 2020.