Pogačar in Roglič trn v peti bogatim Britancem

Od 26. junija naprej bo ob nogometnem evropskem prvenstvu osrednji športni vrhunec sloviti Tour de France. Psihološka bitka pred začetkom v Brestu se je že začela. Ekipe iščejo pot, kako zaustaviti pohod slovenskih šampionov Tadeja Pogačarja, ki brani lansko zmago, in Primoža Rogliča. V zadnjih letih sta ničkolikokrat spravila tekmece v podrejen položaj, kar zagotovo skrbi vodilne pri Ineos Grenadiers, ki so najbogatejša ekipa v karavani.

Ob pogledu na statistiko lahko hitro vidimo, kdaj je ekipa Ineos Grenadiers (prejšnji Team Sky) premagala slovenska kolesarja na etapnih dirkah. Nazadnje se je to zgodilo na Dirki po Franciji leta 2018. Od takrat naprej sta slovenska kolesarja ob srečevanju na istih preizkušnjah povzročala ogromno skrbi bogatim Britancem.

Dotaknimo se dosežkov slovenskih kolesarjev od leta 2019 naprej, ko je Tadej Pogačar vstopil na osrednji oder svetovnega kolesarstva. Slovenska paradna konja sta tisto leto nastopila na devetih večdnevnih dirkah in vselej je ekipa Team Sky, ki je zdaj znana kot Ineos Grenadiers, imela kolesarja uvrščenega za slovenskima tekmovalcema.

Na lanskem Touru jim nista pustila dihati

Še najbližje se je Primožu Rogliču približal Geraint Thomas na Dirki po Romandiji. Nekdanji skakalec jo je osvojil, Britanec je bil takrat tretji. Skupaj s Pogačarjem sta nastopila tudi na Vuelti, ki jo je Roglič osvojil, Pogačar je bil celo tretji. Na Giru se Rogličeva želja po skupni zmagi na tritedenski dirki pred številnimi slovenskimi navijači ni izpolnila. Zmagal je Richard Carapaz, ki je tisto leto kolesaril za Movistar – zdaj nosi dres Ineosa. Britanci so imeli na italijanskih tleh svojega najboljšega predstavnika Pavla Sivakova šele na devetem mestu.

Foto: Guliverimage

Nič drugače ni bilo lani. Roglič in Pogačar sta nastopila na šestih večetapnih dirkah. Slovenski navijači so vrhunec dočakali na slovitem Touru, na katerem je mladi Pogačar z izjemnim kronometrom slekel rojaku rumeno majico najboljšega in se za vse večne čase zapisal v zgodovino kolesarstva kot zmagovalec Dirke po Franciji. Ineos je bil v deželi galskih petelinov nebogljen. Egan Bernal je imel občutne težave in bil daleč od forme iz leta 2019, ko je pokoril vse tekmece.

Ne popuščata niti letos

Roglič je nato še drugič v karieri osvojil Vuelto, na kateri mu je za ovratnik dihal Carapaz, ki pa je tokrat že bil v dresu Grenadiers. Član Jumbo-Visme bi, če ne bi padel, osvojil tudi kriterij Dauphine, a je bil Pogačar na četrtem mestu še vedno boljši od najboljšega posameznika Ineosa – Pavel Sivakov je bil šele enajsti.

Roglič je osvojil tudi večdnevno dirko Tour de l'Ain in premagal Bernala. Pogačar je bil najboljši na Dirki okoli Valencie, na Dirki po Združenih arabskih emiratih, ki je bila prekinjena zaradi epidemije koronavirusa, drugi, zmagal pa je Adam Yates, ki tisto leto še ni bil del britanskega moštva – bil je moštveni kolega Luke Mezgeca pri Mitchelton Scott.

Foto: A.S.O./Alex Broadway

Slovenska šampiona niti letos ne puščata veliko maneverskega prostora Ineosu in ostalim. Pogi je osvojil Dirko po Združenih arabskih emiratih in tokrat za seboj pustil Yatesa, ki je medtem že zamenjal klubske barve in postal Grenadier. Zmagal je tudi Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri je Bernal bil četrti. Roglič je bil tik pred tem, da osvoji Dirko Pariz-Nica, vendar je imel v zadnji etapi, v kateri bi moral le varno pripeljati do cilja, da bi se veselil nove velike zmage, veliko smole. Na koncu je osvojil 15. mesto. Na tej dirki je bil kolesar Ineosa Dylan van Baarle vendarle pred njim, zagotovo pa s 13. mestom niso mogli biti zadovoljni.

Primož se je vrnil v velikem slogu na Dirki po Baskiji, na kateri je deklasiral konkurenco, prehitel tudi na koncu tretjega Pogačarja, medtem ko je bil Yates četrti.

Toliko potencialnih kapetanov pravi recept Ineosa?

Otočanom gresta slovenska kolesarja zagotovo dodobra v nos. In tudi na letošnji dirki Tour de France bo temu tako. Če je pri Jumbo-Vismi in UAE Emirates jasno določeno, da bosta kapetana Roglič in Pogačar, so se Britanci odločili, da v Francijo pripeljejo štiri potencialne kapetane. Na francoskih cestah bodo tako kolesarili Geraint Thomas (Tour de France je osvojil leta 2018, letos pa je zmagal na Dirki po Romandiji), Richard Carapaz (Giro je osvojil leta 2019, bil lani drugi na Vuelti, letos pa je osvojil Dirko po Švici), Tao Geoghegan Hart (lani je osvojil Giro) in Richie Porte (bil je tretji na Tour de France leta 2020, letos pa zmagal kriterij Dauphine). Železij imajo sicer dovolj, vendar je na tritedenskih dirkah pomembno, da imajo kapetani ob sebi nesebične kolesarje, ki bodo pripravljeni garati za ekipni uspeh na vsakem koščku asfalta. Bomo videli, kako složni bodo pri Ineosu, medtem ko je pri Jumbo-Vismi in UAE Emirates hierarhija jasno določena.

Ali se bo Richardu Carapazu in Michalu Kwiatkowskemu po koncu Toura smejalo? Foto: Reuters

Zagotovo pa prav vse kolesarje, ki se bodo potegovali za skupno zmago na dirki vseh dirk, zanima, kako sta dejansko pripravljena Roglič in Pogačar. Prvi je vse od konca aprila tekmovalno neaktiven, mlajši rojak pa se je odločil, da svojo formo dviguje na dirki Po Sloveniji in državnem prvenstvu, izpustil pa je preizkušnje svetovne serije. Že kmalu po začetku bo jasno, kako močne noge imata slovenska aduta za končno zmago.