Pogačarjeva ekipa je vse podredila enemu človeku

Le še nekaj dni nas loči do začetka 108. izvedbe Dirke po Franciji, ki se bo v soboto, 26. junija, začela v Brestu na severozahodu Francije, in ekipe postopoma razkrivajo svoje karte za dirko vseh dirk.

Svoj krst na Dirki po Franciji bo dočakal Američan Brandon McNulty, ki bi moral dirkati na italijanskem Giru, a so se v ekipi odločili, da bo bolj koristen na Touru. Foto: Guliverimage

Tadeja Pogačarja, ki bo letos dirkal s prestižno številko 1, bo na francoskih cestah podpirala močna ekipa, zasnovana na mladostni svežini in izkušeni modrosti.

V ekipi UAE bodo poleg Pogačarja Rafal Majka, poljski specialist za gorske etape, novinec v moštvu, Švicar Marc Hirschi, ki je bil lani izbran za najbolj borbenega kolesarja na Touru, Američan Brandon McNulty, ki bi moral dirkati na Giru, a so se v ekipi odločili, da bo bolj koristen na Touru, Italijan Davide Formolo, Portugalec Rui Costa, ki se je s 7. mestom izkazal na Dirki po Švici, danski specialist za kronometer Mikkel Bjerg in izkušeni Norvežan Vegard Stake Laengen.

Brez mesta v osemčlanski ekipi je žal ostal Jan Polanc, ki se je pretekli konec tedna izkazal na državnem prvenstvu. Na kronometru je zasedel tretje mesto, v cestni vožnji pa je bil odličen drugi.

Pogačar bo po mnenju strokovnjakov letos v svoji ekipi imel več pomoči kot lani, ko je v gorskih etapah pogosto ostajal prepuščen samemu sebi in svojim sposobnostim, medtem ko so se konkurenti lahko bistveno bolj opirali na svoje moštvene kolege.

Drugi kolesar na lestvici UCI težko čaka na štart Toura. Kot je dejal, je velik privilegij, da bo na dirki nastopil kot branilec zmage. "Za nami je leto, ki je bilo zelo težko za mnoge. Upamo, da jim bomo lahko ponudili tri tedne vznemirljivega dirkanja," si je zaželel mladenič s Klanca pri Komendi, ki verjame v svojo ekipo in svojo formo. Na državnem prvenstvu si sicer ni zagotovil majice državnega prvaka, je bil pa z drugim mestom v vožnji na čas in petim na cestni dirki povsem konkurenčen.

Menedžer ekipe UAE Joxean Matxin Fernandez (na fotografiji v objemu s Pogačarjem) se zaveda, da bo njihov glavni adut letos konkurenci precej bolj na očeh kot lani. Foto: Guliverimage

Cilji ekipe UAE na Touru so jasni. "Skušali bomo ubraniti zmago, ki jo je Tadej osvojil lani, zato smo ekipo gradili okrog njega. Stavimo na mešanico mladosti in izkušenj. Imamo močne hribolazce in kolesarje, ki so zelo solidni tudi na ravnih cestah," je prepričan menedžer ekipe Joxean Matxin Fernandez, ki se zaveda, da bo njihov glavni adut letos konkurenci precej bolj na očeh kot lani.

