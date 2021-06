V živo: Bujakova do dvojčka, kdo bo nasledil Rogliča?

Slovenski kolesarji in kolesarke se danes v Kopru merijo še za naslove državnih prvakov v cestni vožnji. Dekleta so že opravila preizkušnjo – naturalizirana Slovenka Eugenia Bujak je po kronometru postala še državna prvakinja v cestni vožnji – fantje pa so se s štarta pognali ob 14. uri. Opraviti morajo 172 kilometrov, ki jih bodo nabrali v desetih krogih. Edini vzpon je na Markovec.

DP, cestna dirka, 172 km (Koper):

17:12 – Polanc in Mohorič sta deveti krog začela z lepo prednostjo pred zasledovalci, Koren, Pogačar in Tratnik so počakali naslednjo skupino kolesarjev, zdaj imajo že več kot minuto zaostanka za vodilno dvojico.



16:52 – Polanc in Mohorič sta se odpeljala naprej, Koren, Tratnik in Pogačar so nekoliko zaostali, zadaj se je Novak predal in čaka zasledovalce.



16:50 - peterica spet skupaj v ospredju.



16:42 – Pogačar je na vzponu na Markovec napadel, ob sebi ima Polanca, drži se ju še Tratnik, medtem ko sta Mohorič in Koren nekoliko zaostala. Razlika ni velika.



16:30 - kolesarji so v sedmem od desetih krogov, že kmalu po startu današnje dirke se je v vodstvo odpeljala peterica Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE Emirates), Matej Mohorič in Jan Tratnik (oba Bahrain Vicotorious) ter Kristijan Koren (ŠD VitalGo.si). Pred zasledovalci ima več kot dve minuti prednosti. Domen Novak (Bahrain Victorious) je najbližje vodilni peterici.

Na štartu 172-kilometrske krožne trase so skoraj vsi slovenski kolesarji iz ekip svetovne serije, z izjemo branilca naslova Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je v pripravljalnem obdobju na francoski Tour načrtno izpustil vse tekme.

Luka Mezgec, ki je v petek zmagal na kriteriju Tadeja Pogačarja, spada v ožji krog favoritov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za naslov državnega prvaka in dres s slovenskimi obeležji, ki ga bo zmagovalec dirke nosil do naslednjega državnega prvenstva, se bodo udarili aktualni zmagovalec francoskega Toura Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE), Matej Mohorič, Domen Novak in državni prvak v vožnji na čas Jan Tratnik (vsi Bahrain-Victorious, kar jim daje veliko prednost pred konkurenco) ter Luka Mezgec (Bile Exchange). Najboljši šprinter med naštetimi se vrača po prebolelem koronavirusu in je, kot kaže, v dobri formi. V petek je na Kriteriju Tadeja Pogačarja pometel s konkurenco in na atraktivni dirki zmagal že tretjič zapored.

V boj z najboljšimi se lahko vmeša tudi Žiga Jerman iz prokontinentalne italijanske ekipe Androni Giocattoli Sidermac, prav tako specialist za šprinte.

Z močno številčno zasedbo bosta na štartu tudi obe slovenski kontinentalni ekipi Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic, svoje priložnosti bodo iskali tudi kolesarji novogoriškega MebloJgi Pro-Concrete in Kolesarskega kluba Kranj.

Bujakova do dvojčka naslovov

Kolesarke so štartale že ob 8.30, najhitreje je z izzivi 103-kilometrske krožne proge opravila naturalizirana Slovenka Eugenia Bujak (Ale BTC Ljubljana), ki je naslovu državne prvakinje v kronometru dodala še naslov na cesti. Enak dosežek ji je uspel tudi leta 2019.



Eugenia Bujak iz ekipe Ale BTC Ljubljana je naslovu državne prvakinje v kronometru, dodala še naslov prvakinje v cestni vožnji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugo mesto je v zaključnem sprintu osvojila lanska prvakinja in Bujakova klubska kolegica Urša Pintar, tretje pa Špela Kern iz ekipe Massi-Tactic Women Team. V sprintu, kjer jim je družbo delalo tudi nekaj starejših mladincev, ki so se na progo podali istočasno kot ženske, je najkrajšo potegnila Urška Žigart (Team Bikeexchange), lani tretja na cestni dirki. Preostale kolesarke so na krožni progi zaostale vsaj dva kroga.

Preberite še: