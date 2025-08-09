Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ja. M., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
14.12

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Sobota, 9. 8. 2025, 14.12

1 ura, 24 minut

Nogometna tržnica, 9. avgust

Gonzalo Garcia podaljšal z madridskim Realom

Avtorji:
Ja. M., STA

Gonzalo Garcia | Gonzalo Garcia je podaljšal pogodbo z Realom. | Foto Reuters

Gonzalo Garcia je podaljšal pogodbo z Realom.

Foto: Reuters

Ob novici dneva, podpisu pogodbe Benjamina Šeška z Manchester Unitedom, nogometna tržnica ne miruje. Madridski Real je tako podaljšal pogodbo z Gonzalom Garcio, ki bo pri Madridčanih ostal vse do leta 2030.

Benjamin Šeško
Sportal Šeško v slovenščini po podpisu: "Sanje vsakega športnika so, da zaigra za tak klub" #video

Enaindvajsetletni španski napadalec Gonzalo Garcia je podaljšal pogodbo z Real Madridom do 30. junija 2030, so pri španskem nogometnem klubu sporočili na spletni strani. Garcia je produkt mladinske akademije madridskega kluba, ki se jim je pridružil leta 2014 pri starosti 10 let. V prvi ekipi je debitiral novembra 2023.

To poletje je na svetovnem klubskem prvenstvu v skupinskem delu uspešno zamenjal Francoza Kyliana Mbappeja, ki je bil zaradi trebušne viroze izven igre. Španec je turnir končal kot najboljši strelec s štirimi goli in so ga imenovali v idealno ekipo turnirja po izboru Fife. Real Madrid je izpadel v polfinalu po porazu s 4:0 proti Paris Saint-Germainu.

Prejšnjo sezono je bil Garcia glavni steber Castille, rezervne ekipe Real Madrida, in je dosegel 25 golov. "Gonzalo bo zdaj del prve ekipe Real Madrida," je španski klub sporočil v izjavi.

Prejšnja pogodba nogometaša, rojenega v španski prestolnici, je veljala do junija 2027.

